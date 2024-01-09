Для россиян украинский плацдарм в Крынках ужасно опасен, отметил ветеран.

Украинские воины на левом берегу Днепра в Херсонской области не просто удерживают плацдарм, а и расширяют его.

Наши защитники отразили очередную попытку наступления российских захватчиков и закрепляются на новых рубежах, рассказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"Давайте посмотрим южнее - у нас там есть плацдарм в Крынках, у нас есть плацдарм на левом берегу Днепра. И он россиянам реально, как кость в горле. Он для них ужасно опасен. А они уже четвертый месяц подряд не способны собрать достойно большую группировку, чтобы все же наших оттуда вытеснить. Вот и это очень показательно. То есть они уже не тянут два больших наступления: уже или Авдеевка, или Крынки...", - сказал эксперт.

Видео дня

Собеседник добавил, что на левобережье украинские воины не просто крепко держат позиции, но и расширяют их. "Буквально сейчас, когда мы с вами разговариваем, там действительно отражена очередная попытка российского наступления, и наоборот идет расширение плацдарма, идет закрепление на новых рубежах уже за пределами Крынок. Не буду пока анонсировать, где именно...", - заявил Дикий.

Продолжается война в Украине против РФ - это стоит знать

В середине ноября 2023 года в украинской армии впервые подтвердили, что наши воины закрепились на плацдармах на левом берегу Днепра. Военный обозреватель Денис Попович осенью говорил, что наши бойцы пытались объединить в один плацдармы, на которых закрепились, чтобы "туда перегнать технику и что-то делать в более широком формате".

9 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на южной части нашего государства россияне снова вернули штурмовые действия на отметку 10+.

Вас также могут заинтересовать новости: