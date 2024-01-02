Из-за "самоубийственной" тактики Россия теряет много солдат,

Десятки тысяч оккупантов в течение 10 недель безуспешно пытаются вытеснить с левого берега Херсонской области несколько сотен украинских морских пехотинцев, которые смогли создать плацдарм в селе Крынки.

Хотя изначально западные СМИ освещали бои под крынками как "самоубийственную миссию для ВСУ, со временем оказалось, что это больше касается россиян. Как пишет Forbes, захватчики сотнями погибают в обреченных штурмах через минные поля вокруг села и прилегающих лесопосадок.

Несмотря на тяжелые условия, украинские военные смогли достичь локального преимущества в артиллерии и беспилотниках с помощью радиоглушения. После этого они открыли охоту на российскую технику уже собственными БПЛА.

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"Российские атаки продолжают наносить серьезные удары по Крынкам. Некоторые из них прошли через лес и закрепились в городе, но украинская артиллерия взорвала руины домов, которые те заняли. Украина вернула себе все свои оборонительные линии", - заявляет аналитик Дональд Хилл.

Издание цитирует также блогера из российского отдельного воздушно-десантного корпуса. Тот назвал эту атаку ужасной. Хотя погода была на стороне врага, ВСУ смогли удержать тактическое преимущество в артиллерии. Кроме того, наши войска под покровом темноты продолжают минировать подходы к своим позициям. Россияне решили радикально подойти к этой проблеме и разминировать поля собственными военными, как это когда-то делал генерал Георгий Жуков.

"Был получен приказ уничтожить врага смелым маневром Жукова, как и 80 лет назад... Украинские беспилотники ночью минируют дороги и выводят из строя грузовики и легковые автомобили. Утром, прежде чем транспортные средства удастся поднять, беспилотники добивают их, сбрасывая боеприпасы", - жалуется российский блогер.

По его словам, в результате недавней атаки в стиле Жукова по минным полям российская 104-я десантно-штурмовая дивизия "потеряла уникальных специалистов, но ситуация на поле боя не изменилась".

Война в Украине - ситуация в Херсонской области

Несколько более раннее издание The New York Times называло попытку ВСУ закрепиться в Крынках "самоубийственной миссией".

В конце 2023 года УНИАН сообщал, что в ГВ "Днепр", зона ответственности которой Левобережная Херсонщина, начался процесс вывода подразделений 205-й ОМСБр 49-й ОВА. В нынешних реалиях, российские оккупанты редко когда выводят подразделения из зоны боевых действий на восстановление даже при потерях 60%.

За прошедшие сутки, 1 января, на Херсонщине, на левом берегу Днепра, российские захватчики увеличили количество атак на позиции украинских защитников. Враг совершил 19 штурмов позиций украинских военных на левом берегу Днепра.

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