Сергей Згурец выдвинул интересную гипотезу.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец предположил, что Запад передает Украине вооружение в умеренных объемах, чтобы лучше контролировать процесс распада России.

"Как вариант, американцы или европейцы (американцы скорее) оценивают, что мы очень хорошо сдерживаем РФ, и не дают оружия настолько много, чтобы, условно говоря, ситуация внезапно не переламилась на поле боя. Потому что в таком случае создастся угроза, что русские начнут впадать в истерику и будут размахивать ядерными дубинками. Кроме того, надо обеспечить параллельно управляемость процесса распада РФ и/или управляемость процесса передачи власти в РФ. Думаю, что эти два процесса – управляемое усиление наших возможностей и управляемый процесс контроля распада Российской Федерации – каким-то образом согласованы во времени. И оно все равно рано или поздно приведет к распаду РФ и нашей победе", - сказал Згурец для "Орестократия".

Эксперт также указал на "красные линии" в процессе военной помощи союзников Украине.

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"В любом случае есть это понимание тех красных линий, чтобы не дать, наверное, лишнего вооружения, чтобы мы так мощно не воевали. Возможно, какой-то там управляемый процесс усиления нашей мощности. Я думаю, что он сохраняется до сих пор", - добавил Згурец.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, начав полномасштабное вторжение 24 февраля русская армия потерпела неудачу в быстром захвате Украины, хотя и сумела оккупировать значительные территории.

Впрочем, уже весной ВСУ вытеснили российского врага из Киевской, Черниговской и Сумской областей. А стремительное контрнаступление украинских военных заставило оккупантов панически бежать из Харьковской области, бросая там свою военную технику и все награбленное.

А уже в ноябре российские оккупанты сбежали из Херсона, который был захвачен ими в первые дни широкомасштабной войны. Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября историческим днем, поскольку в этот день украинские военные вернулись в Херсон.