По мнению Шейтельмана, Россию нужно выгнать из Совета Безопасности ООН.

Писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Россию может ждать судьба Германии после поражения в Первой мировой войне. Тогда немцам без разрешения США, Франции и Британии запрещалось иметь вооружение.

На саммите G-20 в этом году Запад и Китай могут обсудить вопрос демилитаризации РФ, рассказал Шейтельман в интервью УНИАН.

"Бытует мнение о том, что Западу невыгодно, чтобы Россия распалась. Это точно нарратив, приходящий из России. Я это слышу от кремлевских, само собой. Но говорят об этом и либеральные российские политики, большинство из которых живут в иллюзии, что кому-то нужна эта большая Россия. Какая-то либеральная российская режиссерка сказала: "Я осуждаю то, что сейчас ведет Россия. Это ужасно, но мне просто хотелось быть частью великой страны". А почему она великая? Где? Покажите список того, в чем она великая. Может быть, Советский Союз был великой страной. Со знаком минус, но был. А Россия? Большая - да, а великая - нет. Мало российских политиков это понимают", - говорит Шейтельман.

Эксперт отметил важность ядерного статуса России. Шейтельман подчеркнул, что не так важно, каким именно будет распад РФ, а важно будет провести денуклеаризацию и демилитаризацию оккупантов.

"Байдену, Си, Шольцу, Макрону и Западу в целом не так важно распадется ли Россия. Самый главный вопрос - что делать с ядерным оружием. При распаде это оружие останется у одной страны со столицей в Москве. В каком количестве? С какими носителями? Что можно? Что нельзя? Первую мировую войну я не зря вспомнил. Главный вопрос после подписанного перемирия заключался в том, что Германии теперь можно, а что нельзя. Это решали французы, британцы, американцы. Были сборы с участием самих немцев, где обсуждалось разрешение иметь самолеты, подводные лодки и так далее. Был долгий процесс, который занял много лет. Сейчас у России будет так же. Речь идет о G-20, который может стать стартом этой истории. Важно, чтобы была какая-то консолидированная позиция Запада и Китая на эту тему", - добавил Шейтельман.

По мнению политтехнолога, Россию нужно выгнать из Совета Безопасности ООН.

"Сегодняшний состав постоянных членов Совета Безопасности не соответствует реалиям. Почему в нем 5 стран (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай)? Когда-то 4 из них были победителями Второй мировой войны, а Россия получила по наследству. Это не соответствует реалиям, так как Советский Союз, который получил это членство как победитель, был вторым по развитию экономики в мире, третьим по населению в мире и обладал второй армией в мире. А теперь, когда Россия десятая по экономике, девятая по населению, и, как выяснилось, далеко не вторая армия мира, почему она должна быть в этой пятерке? Это будет предметом торгов, так как Китай - второй полюс мира", - сказал Шейтельман.

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