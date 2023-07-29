Украине придется лучше синхронизировать и адаптировать текущую тактику, говорят эксперты.

На протяжении последних недель украинские силы пытались прорваться через российские линии обороны – танковые ловушки, плотные минные поля и другие препятствия – на южном направлении. Как пишет CNN, аналитики считают, что для существенного прорыва украинским силам придется изменить тактику.

Эксперты утверждают, что украинские силы прибегли к использованию небольших военных групп с целью прорезать путь через минные поля или обойти их. Но такая навигация не сломает хребет российской обороны, особенно – при условии доминирования русских в воздухе.

"Российские ударные вертолеты и истребители-бомбардировщики используют слабые места в ПВО Украины, что позволяет россиянам наносить удары по украинским сухопутным войскам. Осуществить механизированное проникновение такого масштаба, когда противник имеет преимущество в воздухе, чрезвычайно сложно", – говорит аналитик Американского института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

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Без систематического разрыва российской оборонной системы операции и в дальнейшем будут продвигаться медленно, утверждает аналитик Франц-Штефан Гади, который накануне совершил визит на передовую и общался с украинскими военными.

"Операции скорее последовательны, чем синхронны. Украине придется лучше синхронизировать и адаптировать текущую тактику, без этого западное оборудование не будет тактически решающим в долгосрочной перспективе. Это происходит, но работа идет медленно. ... Дело не только в оборудовании. Просто нет ни одного систематического разрыва российской оборонной системы, который я мог наблюдать", – говорит он.

По словам Гади, критически важной задачей Сил обороны в ближайшие недели является "ослабление российской обороны до такой степени, чтобы сделать возможным маневр".

"Российские силы, даже если они сильно ослаблены у них нет боеприпасов, вероятно, способны задержать, сдержать или отбить наступление отдельного взвода или роты украинцев, если эти атаки не будут лучше скоординированы и синхронизированы вдоль более широкой линии фронта", – подчеркивает Гади.

Джордж Баррос из ISW говорит, что украинцы могут воспользоваться географическими преимуществами.

"Российские оборонительные линии не все смежные или одинаково пригодные для прочной обороны. Некоторые линии разделены водными объектами или сложным рельефом. Некоторые линии расположены таким образом, что это может затруднить контролируемый отход от одной подготовленной линии обороны к другой", – акцентирует он.

Баррос говорит, что "вдоль южной линии фронта есть много сложных мест, которые можно использовать". В качестве примера он приводит успешные украинские атаки вдоль реки Мокрые Ялы.

Что будет, если российская линия обороны не будет прорвана - прогнозы экспертов

В ISW прогнозируют, что при отсутствии неожиданного краха российских линий украинские достижения "вероятно будут происходить в течение длительного периода времени и чередоваться с затишьем и периодами более медленных и более жестких усилий". Это будет связано с тем, что сами украинцы будут нуждаться в помощи и ротации.

Франц-Штефан Гади приходит к схожим выводам. Он прогнозирует, что есть риск, что "кровавая борьба с резервными подразделениями, которые будут постепенно привлекаться, продлится следующие недели и месяцы".

Контрнаступление Украины - последние оценки

На этой неделе активизацию украинского контрнаступления подтвердили сразу несколько западных СМИ.

CNN утверждает, что украинская армия нащупала слабое место в российской обороне и усилила масштаб наступательных действий, отправив в бой ранее не задействованные резервы.

Bloomberg пишет, что украинские войска наносят значительный удар в юго-восточной части Запорожской области.

The New York Times информирует, что Силы обороны начали новую фазу контрнаступления, направлением для главного удара стал юг.

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