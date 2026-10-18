Россия может списать ряд самолетов боевой авиации: эксперт раскрыл детали

Целью такого шага может стать консолидация ресурсов для поддержания парка более современных самолетов.

После завершения войны против Украины Россия может пойти на "оптимизацию" боевой авиации и списать имеющиеся истребители типов МиГ-29, Су-27 и МиГ-31, ударные самолеты Су-24 и Су-25, а также стратегические бомбардировщики Ту-22М3, но это весьма сомнительно.

Об этом написал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт Defense Express, комментируя публикацию авторов польского издания Defence24.

Польские авторы считают, что целью такого шага может стать консолидация ресурсов для поддержания парка более современных самолетов, таких как Су-30, Су-34 и Су-35, Су-57 и самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160.

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В качестве основного аргумента в этой истории приводится пример России 1990-х годов, которая на фоне дефицита экономических ресурсов пошла на масштабное списание самолетов типов МиГ-21 и МиГ-23, МиГ-25 и МиГ-27, Су-15 и Су-17, зато смогла поддерживать в строю более современные МиГ-29, Су-24, Су-25 и МиГ-31. Со временем она смогла перейти на вооружение более новые Су-30, Су-35 и те же Су-57.

Отмечается, что истребители и фронтовые бомбардировщики, речь о которых идет в связи с возможным списанием, используются россиянами в войне против Украины нечасто из-за ограниченной боевой ценности и значительного уровня износа "бортов".

По оценкам авторов Defence24, в настоящее время у россиян в распоряжении находится около 260 Су-24 (из которых в воздух могут подняться лишь до 140 единиц), до 150 единиц Су-25 (на смену которым может прийти Як-130М) и до 200 МиГ-29 всех модификаций (включая палубный МиГ-29К). Также речь идет о до 100 самолетов Су-27 и до 100 перехватчиков МиГ-31БМ (без учета самолетов, переоборудованных под "Кинжалы"), а остаток по флоту Ту-22М3 оценивается в менее чем 50 самолетов, из которых большинство считается небоеспособными.

Соответственно, по мнению польских аналитиков, после списания должно остаться до 400 самолетов типов Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57, а также стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. , но и в отношении них, мол, могут возникнуть вопросы относительно фактического состояния боеготовности.

Киричевский считает, что приведенные польскими авторами цифры в целом могут "не совпадать" с западными оценками, а также нет уверенности в том, что Россия готова идти на такие шаги. "Если бы Кремль был склонен к принятию таких "оптимизационных" решений, то он бы уже пошёл на списание старых боевых самолётов советского производства", – подчеркнул он.

Отмечает, что, по данным из открытых источников, для войны против Украины агрессор использует ориентировочно до 300 самолетов всех типов, или примерно четверть всего парка боевой авиации – где-то 1200 "бортов".

Уничтожение российской авиации

Как сообщал УНИАН, ночью на 15 октября ВМС ВСУ с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. В результате атаки были уничтожены 6 российских двухместных истребителей-бомбардировщиков Су-34М.

Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома.

Военные уточнили, что Су-34М способны нести одновременно несколько управляемых и фугасных авиабомб, ракеты различного типа, и являются одним из ключевых средств российской авиации для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

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