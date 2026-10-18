Возле резиденции Ким Чен Ина 'засветилась' роскошная яхта с 50-метровым бассейном

Всего на спутниковых снимках вблизи резиденции Ким Чен Ина в Северной Корее обнаружили четыре больших роскошных судна.

На спутниковых снимках вблизи приморской резиденции лидера Северной Кореи Ким Чен Ына обнаружили 80-метровое роскошное судно с бассейном длиной 50 метров и водными горками. По данным BBC, в этом году у побережья Вонсана неоднократно замечали четыре больших судна, которые, вероятно, использует семья северокорейского лидера.

80-метровое судно неоднократно появлялось на спутниковых снимках у побережья Вонсана с июля по середину октября 2026 года. Наибольшее внимание привлекает бассейн длиной 50 метров, расположенный вдоль террасы, а также группа водных горок на одном из его концов.

После нескольких месяцев пребывания на ремонтном объекте в начале июля судно переместили в воды вблизи полуострова Калма. Это место расположено недалеко от Вонсана – приморского курорта с большой виллой, которую используют Ким Чен Ын и его семья.

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BBC также обнаружила на спутниковых снимках три других крупных судна длиной примерно 50, 55 и 60 метров. Все четыре неоднократно появлялись вблизи резиденции северокорейского лидера в течение года.

Самое большое судно переместили от дока к водам у полуострова Калма, где оно находилось с июля. 50-метровое и 55-метровое суда неоднократно видели вблизи островов Те и Син до конца августа. Рядом с 50-метровым судном также зафиксировали четыре небольшие лодки.

Эксперт по спутниковым снимкам Чон Сон-хак предположил, что небольшие лодки доставляли на большое судно людей, топливо и припасы. По его словам, острова Те и Син позволяют уединиться и оставаться подальше от посторонних глаз.

60-метровое судно, в свою очередь, неоднократно замечали возле виллы Кима в Вонсане вплоть до прошлой недели.

Кому принадлежат роскошные суда

Северная Корея официально не раскрывает владельцев этих судов. Однако бывшие северокорейские чиновники, перебежчики и эксперты считают, что ими пользуются Ким Чен Ын и его семья. По их мнению, людям, не имеющим связей с руководством страны, было бы сложно владеть судами такого размера или свободно ими пользоваться.

Ри Чен Хо, ранее работавший в 39-м отделении Трудовой партии Северной Кореи, рассказал, что зимой суда оставляли на верфи, а летом перевозили в резиденцию Кима или на полуостров Калма для отдыха и купания.

Анализ исторических спутниковых снимков BBC также выявил в Вонсане крупное судно с подобными характерными особенностями еще в 2002 году, когда страной руководил отец нынешнего лидера Ким Чен Ир.

Бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман, посетивший Северную Корею в 2013 году, рассказывал, что большую часть семидневного визита с Ким Чен Иром он провел в окрестностях Вонсана. Там они катались на гидроциклах и ездили верхом.

Родман также описывал 60-метровое судно, которым они пользовались, как нечто среднее между паромом и лодкой из парка развлечений "Дисней". В то же время неизвестно, речь ли идет о том же судне, которое впоследствии зафиксировали на спутниковых снимках.

Точная стоимость судов, обнаруженных у Вонсана, неизвестна. В то же время подобные роскошные яхты могут стоить от десятков миллионов до более 100 миллионов долларов. Ранее стоимость значительно меньшей, 29-метровой яхты Кима под названием "Принцес" оценивалась примерно в 7 миллионов долларов.

Роскошь руководства на фоне бедности населения

Вонсан давно связан с семьей Кимов. По данным биографов и разведывательных источников, Ким Чен Ын провел там часть детства с матерью. Один из перебежчиков, который в течение 13 лет охранял резиденции его отца, рассказывал, что виллы вблизи Вонсана использовали представители элиты для отдыха. Летом он видел десятки детей и подростков, катавшихся на водных лыжах.

Северокорейские государственные СМИ редко сообщают об отпусках Ким Чен Ына, обычно представляя его поездки как официальные инспекции или рабочие визиты. В то же время перебежчики, опрошенные BBC, рассказали, что семья лидера отдыхала в Вонсане.

Государственные СМИ также описывают курорт Вонсан-Калма как место с отелями, ресторанами, магазинами, спортивными сооружениями и аквапарками, способное принять почти 20 тысяч посетителей. Курорт открылся в июле 2025 года. Его создали для привлечения иностранных туристов, но он также доступен для местных жителей.

По сообщению южнокорейского издания со ссылкой на неназванный источник, некоторым местным жителям предлагали четырёхдневные туры стоимостью около 100 долларов. Для большинства северокорейцев это значительная сумма. По данным ООН, валовой внутренний продукт на душу населения в Северной Корее в 2024 году составлял около 667 долларов, тогда как в Южной Корее – 36 227 долларов.

Согласно отчету ООН за 2025 год, значительная часть населения Северной Кореи живет в условиях систематических нарушений прав человека, государственного контроля, принудительного труда и хронической нехватки продовольствия. По оценкам организации, примерно 40 % жителей страны недоедают.

Даже право на отпуск для многих работников остается формальностью. Перебежчики рассказали BBC, что рабочие, офисные служащие и фермеры-кооператоры имеют право на 14 дней ежегодного отпуска, однако это право редко соблюдается. Брать несколько выходных подряд для путешествий – редкость, а для выезда за пределы собственного города или округа требуется официальное разрешение.

Ким Чен Ын в центре внимания

Как сообщал УНИАН, во время всемирного саммита диктаторов в Пекине, который прошел на днях, произошло несколько интересных эпизодов. Один из них – как слуги северокорейского диктатора Ким Чен Ына тщательно очищали за своим хозяином все поверхности, к которым он прикасался. Как рассказали эксперты, этот ритуал является частью обширного комплекса мер безопасности для противодействия иностранным шпионам.

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