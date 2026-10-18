'Украина никогда не сможет выиграть войну': министр обороны Италии раскрыл планы Путина

Кроцетто добавил, что Италия уже передала Украине 12 пакетов помощи и до конца года отправит ещё один.

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявляет, что Украина "никогда не сможет выиграть" войну с Россией, при этом отмечая, что настоящая победа для Украины заключается в другом. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Украина никогда не сможет выиграть эту войну… Ведь когда кто-то в Италии сказал: "Украина выиграет войну", некоторые люди подумали, что Украина хочет разгромить Россию. Что Зеленский практически войдет в Москву с украинским флагом. Нет, это невозможно", – отметил он.

Крозетто добавил, что его цель – обеспечить выживание Украины и положить конец войне.

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"Для Украины победа означает, что Россия уйдет, перестанет сбрасывать бомбы, а Украина снова станет свободной страной – свободной жить и иметь собственное будущее. Именно такой победы для Украины мы все и желаем", – пояснил он.

О помощи Украине

Он рассказал, что большинство граждан в Италии выступают против оказания помощи Украине, в то же время власти страны продолжают поддержку.

"Трудно объяснить, что нужно помогать народу сопротивляться и что такая помощь не означает, что ты против мира. И, прежде всего, нельзя поддаваться общественному мнению, если ты считаешь, что оно ошибочно", – отметил он.

Крозетто добавил, что Италия уже передала Украине 12 пакетов помощи и, вероятно, до конца года отправит ещё один.

О России и целях Путина

Министр обороны Италии отметил, что Путин стремится восстановить Россию в том виде, в каком она существовала до распада Советского Союза, поскольку не желает смириться с тем, что она не стоит на одном уровне с Соединенными Штатами или Китаем, и хотела бы "стать третьей стороной за этим столом".

"Россия совершила нападение на Украину, на Крым, на Грузию, а если заглянуть ещё дальше в прошлое – на Афганистан. Следовательно, в российском менталитете заложена идея нападения с целью оккупации", – подчеркивает Крозетто.

Он отмечает, что Россия в настоящее время направляет значительную часть бюджета на инвестиции в вооружение или военную сферу, поэтому, похоже, Путин не собирается останавливаться на Украине.

"Численность их военных достигнет 1,5 миллиона человек. Поэтому, если бы война закончилась завтра, что Путин будет делать с 1,5 миллиона солдат? Если бы он прекратил войну завтра утром, он сам столкнулся бы с внутренними проблемами. И это наводит меня на мысль – учитывая, что он продолжает наращивать темпы, – что он не захочет останавливаться на Украине… Именно поэтому мы – как Европа и НАТО – готовимся", – подчеркнул он.

Война в Украине – вы могли пропустить эти новости

По данным The Telegraph, Россия усиливает удары по Украине, ставя целью уничтожение объектов генерации электроэнергии, систем отопления, водоснабжения и канализации – таким образом, чтобы жизнь в украинских городах стала невыносимой.

Также аналитики ISW сообщают, что Россия может активизировать свои попытки саботажа и провокаций в Европе, чтобы сорвать транспортировку западной помощи Украине в течение зимы 2026–2027 годов.

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