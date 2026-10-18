В Одесскую область неожиданно прилетела стая розовых фламинго (видео)

Украина для этих пернатых пока что опасна, и, возможно, они прилетели, потому что пока еще не понимают, что такое страх.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный в Одесской области, прилетели редкие птицы – стая молодых розовых фламинго, которых сюда "привели" проводники. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, который опубликовал соответствующее видео.

По его словам, война, которую Россия развязала против Украины, мешала восстановлению популяции фламинго, прилетевших в парк.

"Однако сейчас, в середине осени, к нам прилетели молодые розовые фламинго, которых мы каждый год мечтаем увидеть. Они прилетели с озера Туз (Турция). Молодые птицы на днях появились большой стаей из 85 особей и сейчас находятся в заповедной зоне национального парка", – рассказал исследователь.

В этом году, отмечает он, на озере Туз родилось 12 800 птенцов, и с августа они начали лететь из Турции на север. Ученый отмечает, что Украина для этих изящных птиц пока опасна, но они все равно прилетели в Одесскую область. Он предполагает, что из-за юного возраста эта стая еще не знает страха.

"На наши большие Тузловские лиманы они прилетели, потому что несколько взрослых фламинго были их проводниками – вероятно, раньше они здесь бывали. А возможно, эти проводники родились в 2023 году на Тузловских лиманах – в единственный год во время войны, когда розовые фламинго успешно гнездились здесь – вывели 200 птенцов", – констатирует Русев.

По его данным, в 2026 году на озере Туз в Турции был зафиксирован самый высокий показатель успешности гнездования розового фламинго за последние 5 лет. Министерство окружающей среды Турции, а также местные орнитологические организации зафиксировали вылупление 12 800 птенцов. Для сравнения: этот результат более чем вдвое превышает показатели последних засушливых лет.

В отличие от предыдущих засушливых лет, сезон 2026 года отличался обильными весенними осадками, объясняет исследователь. Это обеспечило достаточный уровень воды и высокую концентрацию кормовой базы (артемия – Artemia salina). Усиление контроля за водопользованием вокруг бассейна озера и минимизация факторов беспокойства птиц в гнездовой период – также важный фактор успешного гнездования.

Первые птенцы начали вылупляться в начале июня. Отыгрывание молодняка и подготовка к вылету с озера продолжаются с конца августа.

"И вот они долетели до нас", – подчеркнул Русев.

Птицы в Украине – интересные новости

Как писал УНИАН, в 2023 году редкие розовые фламинго впервые гнездились в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (юг Одесской области) – вылупилось 200 птенцов. В 2024–2025 годах гнездование оказалось неудачным, поскольку из-за войны сотни гнезд были разрушены. Весной 2026 года в национальный парк "Тузловские лиманы" вновь прибыла стая этих редких птиц.

Однако гнездование вновь оказалось неудачным. По словам ученого, сотни птиц не смогли найти безопасное место для гнездования в Одесской области именно из-за войны.

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