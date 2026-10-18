В 2026 году в Steam вышло рекордное количество видеоигр – число впечатляет

В среднем на платформе ежедневно появляется около 66 новых игр.

2026 год стал еще одним рекордным годом для Steam. За 9,5 месяца 2026 года на платформе Valve появилось больше игр, чем за любой другой предыдущий год, при этом до конца года остается еще 2,5 месяцев

По данным сервиса SteamDB, по состоянию на 18 октября 2026 года в Steam за 2026 год вышло 21 388 новых игр – на 140 больше, чем за весь 2025-й, когда количество релизов составило 21 248. Прогнозируется, что к концу 2026-го их число может достичь 24 тысяч.

В среднем в Steam ежедневно появляется около 66 новых игр. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 55 релизов в день. Помимо количества релизов, из года в год продолжает расти и аудитория Steam. 12 октября платформа установила новый рекорд одновременной активности – более 43,5 млн людей находились в сети одновременно.

Видео дня

По мнению аналитиков, из-за такого потока новинок геймерам становится все сложнее выбирать интересные игры. В то же время качественные игры от малоизвестных разработчиков рискуют затеряться среди тысяч других релизов.

Valve пытается бороться с перегрузкой алгоритмическими рекомендациями и персонализированным подборками. В частности, недавно в Steam появилась функция "Личный календарь", которая показывает десять игр, подобранных по списку желаний и прошлым предпочтениям пользователя.

Дополнительным фактором роста числа релизов стало распространение ИИ-инструментов для разработки игр. Благодаря так называемому "вайб-кодингу" создавать клоны популярных игр становится все легче, что еще сильнее наводняет Steam низкокачественными продуктами..

Ранее Steam раскрыл характеристики самого популярного игрового ПК осенью 2026 году. Геймеры переходят на 32 ГБ ОЗУ и процессоры AMD, а RTX 5070 стала самой популярной видеокартой.

Вас также могут заинтересовать новости: