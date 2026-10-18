Российский спутник подкрался к американскому, который помогает Украине, - Axios

Эксперты считают этот маневр необычным и предупреждают о риске столкновения, однако истинные намерения Москвы остаются неизвестными.

Российский спутник "Космос-2612" приблизился к американскому коммерческому спутнику ICEYE-X36, который входит в состав космической сети, способной оказывать поддержку украинским военным. Эксперты считают этот маневр необычным и предполагают, что он может быть попыткой вмешаться в работу западного космического оборудования. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на данные компании LeoLabs, которая отслеживает космические объекты.

По данным LeoLabs, во второй половине дня в пятницу российский "Космос-2612" находился примерно в 4,8 км от американского спутника ICEYE-X36. Еще за сутки до этого расстояние между аппаратами превышало 320 км.

В компании заявили, что траектория российского спутника "выглядит как преднамеренное сближение" с американским аппаратом для получения изображений.

Видео дня

В LeoLabs подчеркнули, что намерения России остаются неясными, однако такое поведение требует дальнейшего наблюдения.

Маневр привлек внимание специалистов из-за того, что спутники на низкой околоземной орбите движутся со скоростью более 27 тысяч км/ч. По оценке экспертов, подобные сближения происходят относительно редко.

Почему российский маневр вызывает беспокойство

Эксперты обращают внимание на то, что для сближения с ICEYE-X36 российскому аппарату пришлось расходовать топливо и изменять высоту, плоскость орбиты и скорость движения.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп охарактеризовал расстояние между спутниками как "вплотную" или "бампер к бамперу".

Космический аналитик компании Integrity ISR Грег Гиллингер заявил изданию Axios: "Все это нетипично и указывает на целенаправленные действия России в отношении спутника, который находится под западным управлением и поддерживает Украину".

В то же время эксперты не утверждают, что цель маневра уже установлена.

Помогает ли этот спутник Украине

Украинский чиновник сообщил Axios, что украинские военные сотрудничают с финской спутниковой компанией ICEYE и используют ее возможности. Однако пока неизвестно, задействован ли именно спутник ICEYE-X36 для поддержки Украины.

В январе ICEYE объявила о заключении соглашения с заказчиком в системе Министерства обороны Украины о расширении сотрудничества в сфере космической разведки с использованием своей группировки спутников.

По словам украинского чиновника, военные не знали о перемещении этого аппарата в течение последних дней. В то же время их информировали о подобных маневрах весной и летом.

В мае коммерческие системы наблюдения зафиксировали маневры нескольких российских спутников вблизи ICEYE-X36. Тогда Космические силы США сообщали о нахождении спутников серии "Космос" вблизи западного коммерческого радиолокационного аппарата, который Украина использует для получения разведывательных снимков.

Американские военные неоднократно выражали обеспокоенность в связи с разработкой Россией противоспутникового оружия.

Столкновение спутников может стать дополнительным риском

Профессор космического права Университета Миссисипи Аарон Бринилдсон пояснил, что четких юридических норм относительно минимального расстояния между спутниками нет. Однако на практике страны обычно не приближают свои аппараты друг к другу ближе, чем на 10 км.

По словам специалиста, если спутник, к которому приближается другой аппарат, и этот аппарат начнут одновременно маневрировать на небольшом расстоянии, вероятность столкновения существенно возрастет.

Министерство обороны США и представители финской компании ICEYE отказались от комментариев.

Спутниковые данные для Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 октября от военных начала поступать информация о потере связи со спутниковыми терминалами SpaceX, которые были установлены на скоростных дронах. Связь обрывается при скоростях от 72 до 160 км в час. При этом дрон продолжает лететь, однако без команд оператора. Как только скорость падала, связь восстанавливалась. Из-за этого многие операции на средней дальности были приостановлены.

Президент Владимир Зеленский обратился к Илону Маску. Он назвал это большой ошибкой и призвал исправить ситуацию, если она возникла из-за технической неисправности.

В ответ Маск заявил, что не имеет отношения к принятию решений об ограничении работы Starshield в Украине.

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