В Маневичах на Волыни после прилета масштабный пожар, жителей попросили эвакуироваться

На предприятии после попадания произошел масштабный пожар и сильное задымление.

Ночью российские оккупанты атаковали Волынскую область, в результате чего был поражен промышленный объект, расположенный в поселке Маневичи.

Об этом сообщил в Telegram глава Волынской ОГА Роман Романюк. "Горят складские и производственные помещения. Пожар сильный, площадь большая, наблюдается сильное задымление. Ветер дует в сторону поселка, поэтому призываю местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, отключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без крайней необходимости. Ситуация сложная, но контролируемая", – уточнил Романюк.

В свою очередь, глава поселка Маневицы Александр Гаврилюк рекомендовал тем, кто живет в районе "Тридцатки", покинуть дома.

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"Покиньте свои дома, перейдите к друзьям в другие части населенного пункта. Сильное задымление, ветер северный", – написал он.

Вражеские атаки на Волынь

В течение последних нескольких дней армия РФ усилила атаки дронов на Волынскую область. Так, вечером 15 октября обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередач. В связи с этим возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Также в результате атаки дронов РФ на предприятие в поселке Маневичи Волынской области погиб человек, еще восемь получили травмы.

А 17 октября завод "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" в Луцке приостановил работу после российских атак.

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