Зеленский заявил, что США возобновили передачу разведданных Украине, - Bloomberg

Кроме того, президент выразил надежду, что переговоры с США могут состояться уже на этой неделе.

Соединенные Штаты Америки возобновили обмен разведывательными данными с Украиной. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, 18 октября, в интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC, пишет Bloomberg.

Как отмечается, президент заявил, что США вновь обмениваются разведывательными данными после того, как этот процесс был приостановлен на "определенный период времени". При этом не сообщается, когда именно возобновился процесс предоставления разведывательных данных Украине.

Кроме того, украинский лидер выразил надежду, что переговоры с США могут состояться уже на этой неделе.

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Пауза в обмене разведданными из США: что известно

Как сообщалось ранее, вечером 12 октября в Киеве прогремели взрывы еще до объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах объяснили, что 5 баллистических целей были обнаружены радиолокационными средствами уже непосредственно во время атаки.

На следующий день Зеленский по поводу этих ударов заявил, что о них не было предупреждения от партнеров. Он подчеркнул, что разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизнь людей, и "это один из самых критических вопросов".

Впрочем, когда президента США Дональда Трампа после этого журналисты спросили, прекратили ли США делиться разведданными с Украиной, он ответил: "Нет, не прекратили. Мы им помогаем. Мы действительно помогаем им дойти до окончательного решения. Мы хотим, чтобы война закончилась".

13 октября РФ ударила баллистикой по Киеву, и снова предупреждения снова не было, отметили в воздушных силах. Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил, что Украина не получила разведданных о пуске баллистики.

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