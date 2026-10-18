Россия придумала новый способ спрятать 'теневой флот' в Черном море, - FT

Российские танкеры подделывают локацию, создавая впечатление, что они находятся в двух местах одновременно.

Сеть российских нефтяных танкеров "теневого флота" в Черном море использует сложную форму подмены местоположения, чтобы скрыть рейсы и снизить риск атак.

Как сообщает Financial Times, по меньшей мере 12 танкеров, находящихся под санкциями, использовали идентичные устройства для передачи ложных, замороженных данных о местоположении, находясь за сотни миль от берега.

По словам Олли Баллинджера, специалиста по отслеживанию теневого флота из Университетского колледжа Лондона, шесть из этих судов одновременно передавали два вида координат по системе автоматической идентификации (AIS) в последние месяцы, создавая впечатление, что они находятся в двух местах одновременно.

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Эта последняя схема выделяется тем, что суда, по-видимому, используют один и тот же метод и оборудование, что указывает на скоординированную систему, а не на отдельные случаи подмены сигналов отдельными судами, - отмечает FT.

Баллинджер обнаружил, что двойное позиционирование особенно часто использовалось при выходе танкеров из Черного моря через Босфор, где турецкие власти требуют от судов передавать координаты во время прохождения по узкому водному пути с помощью буксиров. В таких случаях суда на короткое время включали свою реальную спутниковую систему AIS во время транзита, продолжая при этом передавать вторую, зафиксированную координату вблизи устья Босфора.

В качестве примера приводится танкер "Пироп" (Pirop), ходящий под российским флагом: 27 августа судно передавало данные о своем местоположении в районе пролива Босфор, одновременно транслируя сигнал, согласно которому оно находилось примерно в 800 км оттуда – у побережья Турции. На использование одних и тех же устройств указывали и другие признаки: повторное применение идентичных координат, а также тот факт, что передача данных о местоположении прекращалась в одно и то же время.

РФ меняет систему управления флотом

Мишель Визе Бокманн, старший аналитик компании Windward, специализирующейся на морской аналитике, сообщает, что в период с июля по сентябрь более 80 судов перешли под российский флаг. По ее словам, это наиболее явный признак того, что Москва намерена усилить контроль над судоходством и логистикой – особенно на фоне того, как за последние два с половиной года регуляторы ЕС и Великобритании ввели санкции в отношении почти 700 танкеров, перевозящих российские нефть и газ.

По оценкам Windward, "теневой флот" насчитывает 1229 судов дедвейтом более 20 000 тонн, причем более трех четвертей из них находятся под санкциями США, Великобритании или Евросоюза.

США ослабляют санкции против России

Ранее Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на американский рынок. В частности, РФ поставит на рынки более 300 тыс. тонн дизеля. Еще 500 тыс. тонн, по его словам, должно поступить в ноябре, а впоследствии - еще миллион тонн.

Также Reuters писал, что США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении кораблей "теневого флота", которые перевозят нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

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