Чем ВСУ ударили по Санкт-Петербургу: в Fire Point раскрыли детали атаки (видео)

Флеш отмечает, что речь идет не о крылатых ракетах, а о БПЛА со скоростью до 200 км/ч.

Силы обороны Украины с помощью беспилотников FP-1 нанесли удар по Петербургскому нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает в Telegram украинская оборонная компания Fire Point.

При этом отмечается, что терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов региона и обеспечивает приемку, хранение и отгрузку нефтепродуктов, в том числе на экспорт. Его общая пропускная способность составляет 12,5 млн тонн в год.

"В результате попадания беспилотника на территории терминала зафиксирован пожар. Это и есть те самые питерские "белые ночи"?", – с юмором отмечают в компании.

Также сообщается, что дроны Сил обороны поразили дата-центр "ВКонтакте" под Санкт-Петербургом.

"Ночью FP-1 нанесли удар по объекту в населённом пункте Новосергиевка Ленинградской области. Это один из ключевых дата-центров "ВКонтакте", который используется для хранения и обработки данных, в частности фотографий, видео и другого контента пользователей. По обнародованным ранее данным, комплекс насчитывал более 20 тысяч серверов и 640 серверных стоек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждены серьезные повреждения объекта. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в работе соцсети.

Советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов написал в Telegram, что до Питера нашим БПЛА нужно преодолеть 1000 км через 4 области противника, которые защищены ПВО и РЭБ.

"Причём это не крылатые ракеты со специальными системами, это БПЛА, которые летят со скоростью до 200 км/ч", – отмечает Флеш.

В Telegram Exilenova+ публикует видео, на котором видно, как украинские беспилотники FP-1 один за другим нацеливаются на цели в небе Санкт-Петербурга сегодня ночью.

Также Fire Point в шутливом тоне продемонстрировала видео "прилетов" в Санкт-Петербурге и комментарии горожан по этому поводу. "Дарим россиянам новые незабываемые впечатления. Судя по отзывам, ночь запомнится надолго. Питер, доброе утро!", – говорится в сообщении.

На фото разрушений жители города делятся: "Питер, сегодня ночь была как день": "Теперь я знаю, как жужжит беспилотник", "Мой любимый Вантовый мост сейчас перекрыт. Все маршруты Яндекс прокладывает в объезд".

Напомним, сегодня Санкт-Петербург подвергся самой массированной атаке за всю войну. Пострадали нефтяной терминал, дата-центр, склад "Озона", электроподстанция и важный мост.

Что известно об украинских дронах для нанесения ударов по России

Как сообщал УНИАН, генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью TMZ рассказала, что FP-1 и FP-2 – это достаточно универсальные платформы, которые могут выполнять множество различных дополнительных задач, и одна из них – это перевозка неуправляемых ракет малой дальности.

На уточняющий вопрос журналиста, о каких именно ракетах идет речь, Терех отметила, что это старые советские 57-мм ракеты С-5. Однако это могут быть и любые другие ракеты, поскольку "это не имеет большого значения". Она добавила, что беспилотник может нести восемь таких ракет.

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