СМИ отмечают, что удар на этой неделе может стать началом первого реального прорыва украинских сил в контрнаступлении.

Украинское контрнаступление вошло в новую активную фазу - Украина усиливает атаки и отправляет на поле боя силы, которые ранее держала в резерве. Активизацию украинского контрнаступления подтвердили несколько западных СМИ.

Так, издание Politico со ссылкой на представителей Минобороны пишет, что Киев начинает перебрасывать на передовую тысячи хорошо обученных подкреплений, которые он ранее держал в резерве на начальных этапах контрнаступления.

Указывается, что Украина начала новую крупную атаку на юго-востоке страны. Украинские силы атаковали южнее города Орехов в Запорожской области, перебросив три батальона, усиленных танками.

Видео дня

Как заявил изданию представитель Минобороны, одна из целей Украины - выйти к Азовскому морю, примерно в 60 милях к югу от Орехова, отрезав российские силы между югом и востоком страны.

Отмечается, что чиновники Пентагона в последние недели описывали стратегию Украины как сохранение своих наиболее подготовленных сил в резерве и одновременное прощупывание позиций противника в поисках слабых мест. Многие подразделения, которые Украина держала в резерве, были обучены на Западе передовой тактике маневрирования и оснащены хорошо бронированными западными боевыми машинами и бронетранспортерами.

Таким образом, указывает Politico, удар на этой неделе может стать началом первого реального прорыва украинских сил в контрнаступлении.

О начале активного наступления украинских сил на юге также пишет Bloomberg

"Украина начала долгожданный удар в своем контрнаступлении, нанеся бронетанковый удар по российским укреплениям на юге, что может быть частью попытки перерезать сухопутную связь Москвы с ее опорными пунктами в оккупированном Крыму", - говорится в статье.

Издание цитирует одного из американских чиновников, который сообщил что украинские войска наносят значительный удар в юго-восточной части Запорожской области. Российские официальные лица также сообщили о крупном украинском наступлении.

При этом экс-чиновник Пентагона Колин Каль, которого цитирует издание, отметил, что решающим испытанием будет то, насколько быстро оукраинские силы смогут использовать выявленные слабые места России с боевой мощью, которая у них есть в резерве, и как быстро Россия сможет отреагировать.

Активизация украинского контрнаступления - что известно

Ранее издание The New York Times сообщило, что Силы обороны начали новую фазу контрнаступления, направлением для главного удара стал юг.

Как отмечало издание со ссылкой на американских чиновников, цель украинских военных состоит в том, чтобы разорвать сухопутный коридор между Крымом и другими временно оккупированными территориями или, по крайней мере, продвинуться настолько далеко, чтобы полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Вас также могут заинтересовать новости: