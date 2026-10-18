РФ ударила по Львовской области: повреждены логистический комплекс, дома, горел склад

Два вражеских беспилотника были сбиты ПВО над селами Мурованое и Малехов.

В воскресенье, 18 октября, россияне атаковали беспилотниками Львовскую область. Как сообщил начальник областной военной администрации Максим Козицкий, два дрона удалось сбить, однако имеются повреждения частных домов и логистического комплекса. Также произошел пожар в складском здании.

По данным Козицкого, первый вражеский беспилотник противовоздушная оборона сбила около 10:30 над селом Мурованое Львовского района. В результате повреждения получили 9 частных домов – взрывная волна выбила в них окна и двери. Люди, к счастью, не пострадали.

"На местах работали специалисты ГСЧС. Также прибыли представители Мурованской общины, Львовской районной государственной администрации и полиции. Комиссия Мурованской общины продолжает обследовать поврежденные дома и оценивать ущерб", – отметил чиновник.

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Также он сообщил о сбитии российского дрона около 11:20 над селом Малехов Львовской общины. Там поврежден логистический комплекс, два жилых дома. Кроме того, произошел пожар в складском здании, его уже потушили. Обошлось без жертв и пострадавших.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в Малехове обломок сбитого вражеского беспилотника пробил крышу гражданского промышленного здания. По его словам, повреждено имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября в Маневичах на Волыни после прилета произошел масштабный пожар – россияне попали в промышленное предприятие. По словам главы ОГА Романа Романюка, горели складское и производственное помещения. Из-за большой площади пожара и ветра он призвал местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, отключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без крайней необходимости.

Кроме того, 16 октября россияне трижды атаковали предприятие с иностранными инвестициями в Луцке – завод "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ". После ударов он остановил работу.

В этот же день в Ровно был атакован один из крупнейших ТРЦ – "Экватор". Также враг нанес удар по строительному маркету "Демакс".

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