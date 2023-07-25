Силы обороны оптимизируют операции таким образом, чтобы сохранить военных и технику.

Аналитики американского Центра изучения войны (ISW) назвали три причины, почему летнее контрнаступление украинских сил не может быть быстрым.

Да, в отчете ISW отмечается, что у россиян было время на перегруппировку и подготовку к неизбежной операции ВСУ по освобождению территорий. Из-за этого украинские воины сейчас сталкиваются с подготовленными оборонительными российскими позициями, среди которых массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.

Кроме того, Силы обороны Украины пытаются проводить общевойсковые операции без преимущества в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО. Аналитики подчеркивают, что это является чрезвычайно сложной задачей. При этом ВСУ имели ограниченное время для подготовки к крупному наступлению.

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В то же время наше командование, в отличие от российского, оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

Контрнаступление ВСУ - что сообщалось

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление ВСУ только началось и продолжится еще несколько месяцев.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но в целом идет согласно плану.

По словам экспертов, уже освободили около 45% территорий, которые находились под российской оккупацией, если считать вместе с Крымом. Без учета полуострова, украинские бойцы уже деоккупировали около 61% территорий.

По данным Минобороны, за все время контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий. В то же время на Бахмутском направлении за время наступления освобождено около 35 кв. км территории.

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