Ранее ряд западных изданий уже написали, что украинская армия активизировала наступление на Запорожском фронте.

Украинская армия нащупала слабое место в российской обороне и усилила масштаб наступательных действий, отправив в бой ранее не задействованные резервы. Об этом два американских чиновника рассказали CNN.

По словам одного из официальных лиц США, с которым пообщались журналисты, хотя украинское командование все еще сохраняет некоторые соединения в резерве, "основную часть" сил, выделенных для контрнаступления, уже пустили в дело.

"Упорство, кажется, принесло некоторые результаты. В ходе контрнаступления были прорваны некоторые элементы российских оборонительных рубежей на юго-востоке и резервные подразделения прибыли, чтобы воспользоваться этой возможностью", – рассказал изданию чиновник.

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Гауляйтер оккупированных районов Запорожской области Владимир Рогов тоже признал, что в среду ВСУ смогли "вклиниться" сразу на трех участках в первую линию российской обороны в этом регионе.

"Началась вторая волна [украинского] контрнаступления на Запорожском фронте", — заявил он, отметив, что ВСУ смогли прорваться "в результате нескольких волн атаки с участием более 100 единиц бронетехники".

Украинская 47-я бригада, участвующая в наступлении, подтвердила CNN, что продвигается вперед, заявив: "Пехота продвигается. Артиллерия прикрывает. Экипажи Брэдли уничтожают пехоту противника и его технику".

Российские и украинские военные блогеры предполагают, что украинские силы прорвались по крайней мере через одно из многочисленных минных полей, установленных русскими, и добились скромных территориальных успехов в районе села Роботино, что к югу от Орехова.

Вторая фаза контрнаступления ВСУ

Американское издание The New York Times первым сообщило о вводе в контрнаступление дополнительных украинских сил. Свою статью на эту тему нью-йоркцы опубликовали еще вчера вечером.

Позднее другие западные СМИ со ссылкой на свои источники тоже стали писать, что ВСУ явно активизировали свои атаки после двух месяцев медленного прогрызания российских позиций. В частности об этом написали американские издания Politico и Bloomberg.

Еще в начале недели министр обороны Алексей Резников заявлял, что украинское контрнаступление действительно отстает от изначального графика, но в целом идет согласно плану.

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