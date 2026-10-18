76 ударов по энергетике: Зеленский раскрыл результаты перемирия, объявленного Трампом

Главная цель этих ударов - именно энергетика, поскольку россияне пытаются вызвать блэкаут.

С момента, когда президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии неделю назад, Россия целенаправленно нанесла 76 ударов по украинской энергетике и нефтегазовому сектору.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, только в ночь на 18 октября были нанесены удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях, и десятки тысяч семей остались без света.

Он подчеркнул, что круглосуточно работают энергетики и ремонтные бригады над восстановлением.

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"Ночью россияне также наносили удары по жилым домам в наших регионах. На данный момент известно о 12 раненых, среди них двое детей. Двое человек погибли", – отметил Зеленский.

Он также сообщил об ударе утром по сельскохозяйственному предприятию на Волыни.

"Всего за прошедшую неделю россияне выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет, большая часть из них – баллистические. Главные цели этих ударов – именно энергетика, россияне пытаются вызвать блэкаут", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что в США должны понимать, что Россия не идет навстречу в ответ на снятие санкций или заключение соглашений:

"Наоборот, каждый сигнал о возможности заработать они воспринимают как то, что ставка на войну работает и можно воевать дальше. Именно из-за этой позиции России война продолжается, а не из-за того, что Украина справедливо защищает себя. Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс".

Трамп и российская энергетика

Как сообщал УНИАН, сегодня издание The New York Times написало, что в администрации президента США Дональда Трампа предложили Европе возобновить закупки российского газа "в больших объемах". Как пишет издание, администрация Трампа выдвигает эту идею в качестве элемента мирного соглашения по Украине.

Представители Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф обсуждали эту идею с украинскими и европейскими чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

А 15 октября РФ атаковала более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в Украине.

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