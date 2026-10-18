Трамп об отмене санкций против РФ: Это очень хорошее решение для всего мира

Кроме того, американский президент прокомментировал ход войны с Ираном и заявил об изменениях в положении своей страны.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свое решение об отмене санкций против России. По его словам, оно будет полезно не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Об этом Трамп заявил журналистам, которые спросили его о решении по поводу санкций.

Американский президент отметил, что не все еще знают, в чем именно заключается его решение, однако назвал его положительным.

"Это очень хорошее решение, и оно будет полезно для страны, а также, на мой взгляд, для всего мира, ведь мы действительно находимся на мировой арене", – заявил Трамп.

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В то же время он не привел дополнительных подробностей относительно своего решения в ходе этого ответа.

Во время общения с журналистами президент США также высказался о войне с Ираном. По его словам, она "проходит успешно".

Кроме того, Трамп заявил, что недавно его страна "была мертвой", а теперь стала "самой динамичной страной в мире".

Снятие санкций с России

Как сообщал УНИАН, Трамп подписал указ, позволяющий не применять значительную часть новых санкций против России, предусмотренных законом о санкциях против России и Ирана. Это решение может расширить финансовые возможности Москвы и усилить сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал отказ от санкций в соответствии с законом Грэма "историческим моментом".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта отмена продлится 60 дней. Рубио сообщил, что Трамп намерен использовать этот срок, чтобы оценить экономические последствия этого шага.

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