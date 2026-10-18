Трамп об отмене санкций против РФ: Это очень хорошее решение для всего мира

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свое решение об отмене санкций против России. По его словам, оно будет полезно не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Об этом Трамп заявил журналистам, которые спросили его о решении по поводу санкций.
Американский президент отметил, что не все еще знают, в чем именно заключается его решение, однако назвал его положительным.
"Это очень хорошее решение, и оно будет полезно для страны, а также, на мой взгляд, для всего мира, ведь мы действительно находимся на мировой арене", – заявил Трамп.
В то же время он не привел дополнительных подробностей относительно своего решения в ходе этого ответа.
Во время общения с журналистами президент США также высказался о войне с Ираном. По его словам, она "проходит успешно".
Кроме того, Трамп заявил, что недавно его страна "была мертвой", а теперь стала "самой динамичной страной в мире".
Снятие санкций с России
Как сообщал УНИАН, Трамп подписал указ, позволяющий не применять значительную часть новых санкций против России, предусмотренных законом о санкциях против России и Ирана. Это решение может расширить финансовые возможности Москвы и усилить сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Вашингтона.
Представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал отказ от санкций в соответствии с законом Грэма "историческим моментом".
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта отмена продлится 60 дней. Рубио сообщил, что Трамп намерен использовать этот срок, чтобы оценить экономические последствия этого шага.