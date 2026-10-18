Samsung спрятала лучшую настройку камеры Galaxy S26 Ultra в отдельном приложении

В Galaxy S26 Ultra есть режим съемки с разрешением 24 Мп, который позволяет получать более детализированные фотографии без огромных файлов.

В Galaxy S26 Ultra есть режим съемки в 24 Мп, который позволяет получать более детализированные снимки без значительного увеличения размера файлов. Однако по умолчанию такая возможность недоступна в стандартном приложении камеры – Samsung спрятала ее в отдельном приложении.

Основная камера Galaxy S26 Ultra оснащена сенсором на 200 Мп, однако по умолчанию смартфон снимает в разрешении 12 Мп. Для этого используется технология объединения соседних пикселей, которая помогает уменьшить шумы и улучшить качество снимков при недостаточном освещении.

Автор Android Police обратил внимание на проблему после обработки снимков. Фотографии в стандартном разрешении 12 МП выглядели достойно, однако при кадрировании или последующей обработке теряли мелкие детали.

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Переключение на 50 Мп позволяет сохранить больше информации, однако занимает заметно больше места в памяти смартфона. Поэтому разрешение 24 Мп оказалось компромиссом между качеством и размером файлов.

Этот режим использует технологию AI Fusion, чтобы приблизить детализацию к результатам съемки на 50 Мп. При этом фотографировать можно в обычном режиме, без необходимости вручную настраивать ISO, выдержку и экспозицию.

Как включить режим 24 Мп на Galaxy S26 Ultra

Примечательно, что Samsung не добавила эту возможность в стандартный интерфейс камеры по умолчанию. Чтобы воспользоваться ею, необходимо установить бесплатное приложение Camera Assistant из Galaxy Store.

Затем следует запустить его, выбрать пункт "Разрешение 24 Мп" и активировать съемку в данном формате. После этого в стандартном приложении "Камера" в режиме "Фото" появится переключатель 24M.

Если необходимо, чтобы камера каждый раз запускалась именно с таким разрешением, в Camera Assistant можно активировать параметр Keep 24MP resolution. Без него приложение будет возвращаться к стандартным 12 Мп после закрытия камеры.

Несмотря на преимущества, новый режим не во всех ситуациях превосходит стандартную съемку. В условиях недостаточного освещения фотографии в разрешении 12 Мп обычно выглядят лучше за счет объединения большего количества данных на один пиксель. Это помогает уменьшить шумы и сохранить динамический диапазон.

Кроме того, обработка снимков в 24 Мп занимает больше времени – около трех секунд на фотографию. При последовательной съемке эта задержка может стать заметной.

Поэтому для повседневных кадров автор рекомендует оставить стандартное разрешение, а 24 Мп использовать для фото, которые планируется кадрировать или редактировать. Тем, кому необходим полный ручной контроль над параметрами съемки, доступно приложение Expert RAW с собственным режимом 24 Мп.

Ранее портал Amateur Photographer обновил рейтинг лучших камерофонов и поставил на первое место Galaxy S26 Ultra. Обозреватели отмечают высокую детализацию снимков, естественную цветопередачу и хорошие результаты при слабом освещении.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

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