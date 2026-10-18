Ученые создали микроб для колонизации Марса: что он умеет

Генетически модифицированный микроорганизм способен выживать в условиях, воспроизводящих химический состав марсианской почвы, и производить биопластик.

Калифорнийская компания Pioneer Labs разработала микроорганизм sPL.001, который может выживать в среде, имитирующей химический состав почвы, воды и воздуха Марса. Он способен использовать доступные питательные вещества и производить биопластик, который потенциально можно применять для строительства человеческих поселений на планете. Об этом сообщает Digi24.

Исследователи рассматривают эту разработку как возможный шаг к использованию местных ресурсов Марса и, в перспективе, к терраформированию планеты.

С 1960-х годов человечество осуществило почти 50 миссий на Марс, и все они были роботизированными. Будущие полеты людей на Красную планету потребуют не только транспорта, но и ресурсов для строительства поселений, обеспечения пищей, водой, воздухом и материалами.

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Одним из главных препятствий является состав марсианной почвы. Несмотря на наличие необходимого сырья, она содержит токсичные вещества, в частности перхлораты и соли, которые затрудняют выживание большинства организмов.

Ранее ученые предлагали очищать почву от токсичных соединений, доставлять удобрения с Земли или выращивать растения без почвы – с помощью гидропоники. Однако в Pioneer Labs считают, что такие решения будет сложно масштабировать из-за затрат времени и средств.

Чтобы найти альтернативу, исследователи отобрали земные микроорганизмы, способные производить биопластик, и постепенно подвергали их воздействию условий, схожих с марсианскими.

Сначала ни один из испытанных организмов не смог расти в смоделированной среде. Ученым пришлось проверить гораздо больше микроорганизмов, прежде чем они нашли вариант, способный адаптироваться к токсичным веществам.

В итоге микроорганизмы выработали устойчивость к соединениям, характерным для марсианской почвы, и начали использовать доступные питательные вещества.

"Совершенно не было очевидно, что это сработает", – рассказала исполнительный директор Pioneer Labs Эрика ДеБенедиктис.

По ее словам, на Марсе достаточно сырья, необходимого для жизни, а его реголит содержит питательные вещества, которых нет в реголите Луны.

Зачем микроорганизм нужен будущим колонистам

Одним из потенциальных продуктов работы sPL.001 является биопластик. На Земле такие материалы используют, в частности, для изготовления компостируемых стаканчиков и нитей для 3D-принтеров.

В будущем подобные материалы могли бы стать основой для создания элементов марсианских поселений. Использование местного сырья позволило бы уменьшить зависимость колонистов от поставок строительных материалов с Земли.

Самая амбициозная цель такого подхода – тераформирование Марса, то есть превращение холодной и засушливой планеты в среду, способную поддерживать жизнь в условиях, подобных земным.

"На Марсе природа будет выполнять для нас те же функции, что и на Земле: создаст плодородную почву, укрытие, кислород и пищу", – пояснила ДеБенедиктис.

В то же время речь пока не идет о том, что созданный микроорганизм будет самостоятельно обеспечивать людей всеми этими ресурсами. Его возможности и условия применения еще требуют дальнейших исследований.

Почему микроб не сможет выжить на Марсе самостоятельно

Несмотря на способность выдерживать химические условия, подобные марсианским, микроорганизм нуждается в специальном оборудовании.

Его необходимо выращивать в биореакторе, где можно контролировать нагрев и перемешивание. Также его нужно защищать от экстремальных температур, радиации и разреженной атмосферы Марса.

Кроме того, микроорганизму требуется специально подготовленная газовая смесь, поскольку концентрация азота в марсианской атмосфере слишком низка для его роста. Он также не способен к фотосинтезу, а значит, не может самостоятельно производить себе пищу.

В отдельном исследовании ученые показали, что эти ограничения не позволят микроорганизму выжить, если он случайно попадет в марсианскую среду. Это должно снизить риск распространения земного организма на Красной планете и возможного воздействия на гипотетические местные формы жизни.

Сэмюэл Макки, исследователь репарации ДНК из Университета Рединга в Великобритании, который не принимал участия в работе, также отметил, что генетически модифицированные микробы не обязательно выживают вне контролируемых условий или без определенного источника пищи.

До практического применения еще далеко

В другом исследовании ученые подсчитали, что применение этого микроорганизма потенциально может позволить доставить одной ракетой все ресурсы, необходимые для строительства города на Марсе.

Однако авторы признают, что их эксперименты имеют важное ограничение: смоделированная среда не является полностью идентичной настоящей марсианской почве.

Исследователи воссоздали его химический состав на основе данных марсоходов, изучавших различные регионы планеты. Однако окончательно проверить результаты можно будет только в ходе экспериментов с настоящим марсианским реголитом.

"В конечном итоге, настоящим испытанием станет проведение этого эксперимента с подлинным марсианским реголитом", – подчеркнула ДеБенедиктис.

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