РФ атаковала энергетику 3 областей: масштабные разрушения, тысячи людей без света

В Одесской области под обстрел попали распределительное оборудование и магистральные сети.

Российские войска ночью и утром 18 октября атаковали объекты энергетики в Одесской, Винницкой и Тернопольской областях, тысячи потребителей остались без света.

Как сообщил глава Тернопольской ОГА Тарас Пастух, враг продолжает атаки на регион, в частности на критически важную инфраструктуру.

"Сегодня утром зафиксировано попадание БПЛА в районе населенного пункта Старый Вишневец в Кременецком районе. Пострадал объект энергетики. В результате – отключено электроснабжение части потребителей", – рассказал чиновник.

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Впоследствии он добавил, что зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременце, который уже подвергался атаке. Также зафиксировано новое попадание в объект энергетики в Борсуковской общине.

"О пострадавших в обоих местах на данный момент сообщений не поступало. Все необходимые службы работают над устранением последствий и принимают необходимые меры. Просьба ко всем жителям области – внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги", – подчеркнул Пастух.

Атаки на Одесскую область

Также российские военные атаковали энергетические объекты в Одесской области.

"Ночью российские войска массированно атаковали энергетические объекты в Одесской области. В результате ударов около 24 тыс. потребителей в разных районах области остались без электроснабжения. Энергетики непрерывно продолжают аварийно-восстановительные работы", – заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в ночь на 18 октября под обстрел попали распределительные объекты компании, а также магистральная сеть другой структуры. По данным энергетиков, разрушения масштабные, для ремонта потребуется время.

По состоянию на утро часть клиентов удалось восстановить электроснабжение, однако 24,1 тыс. семей в части Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов остаются без света.

Как пояснили в ДТЭК, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам только с разрешения военных и спасателей, учитывая ситуацию с безопасностью.

Атаки на Винницкую область

Кроме того, по словам главы Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной, в этом регионе в результате воздушной атаки наблюдаются разрушения критически важной инфраструктуры. По области наблюдаются аварийные отключения света, там, где это необходимо, критически важная инфраструктура переходит на резервные источники питания, добавила чиновница.

По её данным, в ближайшее время ситуация с электроснабжением в области будет оставаться нестабильной.

Удары РФ по энергосистеме Украины

Как писал УНИАН, 17 октября из-за российской атаки Винница осталась полностью без света. Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что город остался без электроэнергии. Сообщалось, что специалисты оценивают масштабы разрушений. Он отметил, что критическая инфраструктура в населенном пункте работает на резервном питании. На время отсутствия света электротранспорт не будет работать, на улицы обещали вывести больше автобусов и маршрутных такси.

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