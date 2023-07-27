Как сообщили украинские чиновники Вашингтону, в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

Юг Украины стал направлением для главного удара новой фазы контрнаступления Сил обороны. Украинские власти сообщили американским чиновникам о том, что усиленные группировки войск попытаются пройти через минные поля, которые обустроили оккупанты, до города Токмак Запорожской области. В случае успеха – попытаются дойти до Мелитополя.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые предоставили информацию на условиях анонимности. Цель украинских военных состоит в том, чтобы разорвать сухопутный коридор между Крымом и другими временно оккупированными территориями или, по крайней мере, продвинуться настолько далеко, чтобы полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Однако, как отмечает издание, после старта контрнаступления в начале июня не все пошло по плану. Официальные лица Белого дома и Пентагона заявили, что наблюдают за активизацией операции с большим интересом. "Это большое испытание", – сказал один высокопоставленный чиновник США.

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"Главный удар контрнаступления Украины, которое длится почти два месяца, сейчас приходится на юго-востоке страны, заявили двое представителей Пентагона. Тысячи подкреплений вливаются в тяжелую битву, многие из них были обучены и оснащены Западом и до сих пор находились в резерве", – говорится в материале.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты продолжают безуспешно атаковать на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские защитники продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи в районе Бахмута Донецкой области.

Кроме того, россияне не прекращают террор мирных украинских городов. В частности, вечером 26 июля враг нанес мощный удар по Украине, выпустив 36 ракет (Х-101/Х-555) с самолетов Ту-95МС – били из района Каспийского моря. Также были пуски ракет "Калибр" и Х-47 "Кинжал". Известно, что силы ПВО сбили 36 ракет, среди которых 3 "Калибра" и 33 ракеты Х-101/Х-555. информация о сбитии вражеских "Кинжалов" уточняется.

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