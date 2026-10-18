Астрономы обнаружили планету с водой и погодой, похожими на земные

Планета расположена совсем "рядом" с Солнечной системой – всего в нескольких световых годах.

Астрономы обнаружили за пределами Солнечной системы планету, где много воды и погода похожа на земную. О новых результатах исследования сообщает издание BGR.

Отмечается, что космический телескоп James Webb обнаружил водяные облака на коричневом карлике WISE 0855. Этот объект расположен в 7,5 световых лет от Земли.

WISE 0855 известен учёным уже более десяти лет. Его изображения были получены ещё в 2010 году с помощью инфракрасного телескопа WISE, а официально об открытии сообщили в 2014 году. Однако предыдущие наблюдения не позволяли полностью исследовать атмосферу объекта, а изображения искажали фоновые источники света.

Видео дня

Новые данные собрала команда обсерватории Стюарда при Университете Аризоны. Как пишет BGR, исследователи наблюдали за коричневым карликом в течение 11 часов с помощью телескопа James Webb, фиксируя спектр света каждые 15 минут. Результаты работы опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

Наблюдения показали, что облака на WISE 0855 не просто существуют, но и постоянно меняются по мере вращения планеты, совсем как на Земле.

В то же время исследователи предостерегают от чрезмерных параллелей с Землёй. WISE 0855 по размерам напоминает Юпитер, а его атмосфера содержит газы, поднимающиеся из более глубоких слоёв. Поэтому механизмы изменений в ней отличаются от привычных погодных процессов на нашей планете. Кроме того, коричневые карлики не считаются полноценными планетами, а сам объект, вероятно, непригоден для жизни.

Главным достижением стало то, что телескоп позволил не только обнаружить водные облака, но и проследить за изменениями их толщины, а также исследовать состав атмосферы. Ранее, поясняет издание, доступные методы наблюдений не позволяли чётко разделить влияние различных факторов. Новые возможности "Джеймса Уэбба" помогают астрономам точнее определять свойства удалённых космических объектов.

Исследование космоса

Как писал УНИАН, "Космос-482" – советский аппарат, запущенный в 1972 году для исследования Венеры, из-за неисправности остался на околоземной орбите и вернулся в атмосферу только в мае 2025 года. Его падение использовали для проверки нового алгоритма прогнозирования, сочетающего физические модели и искусственный интеллект, и он определил время входа с погрешностью всего в две минуты.

Также мы рассказывали, что астрономы зафиксировали самый удалённый быстрый радиовспышку FRB 20240304B, которая возникла, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Её источником оказалась молодая карликовая галактика с активным звездообразованием.

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