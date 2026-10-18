'Он очень осторожен': Вэнс рассказал о своих впечатлениях от Путина

Вэнс отметил, что никогда не встречался с Путиным лично.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о своих впечатлениях от телефонных разговоров с Владимиром Путиным, похвалив российского диктатора.

Так, Вэнс отметил, что никогда не встречался с Путиным лично, однако разговаривал с ним по телефону, и реальный образ главы Кремля отличается от "стереотипа" в американских СМИ.

"Он был спокойнее, чем можно было бы ожидать… Он очень взвешен и осторожен в своих словах", – заявил Вэнс.

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Вэнс также заявил, что Путин "заботится об интересах России – так, как он их понимает".

Он выразил убеждение, что лидер РФ уважает президента США Дональда Трампа.

"Одна из причин, по которой он уважает президента, заключается в том, что он видит: президент заботится об интересах американского народа", – сказал вице-президент США.

Дональд Трамп переходит на сторону России

Президент США подписал исполнительный указ, отменяющий "адские" санкции против РФ, предусмотренные законопроектом, названным в честь покойного сенатора Линдси Грэма.

Также ранее Трамп отменил санкции в отношении российского дизельного топлива. После этого стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность ослабления санкций в отношении танкеров "теневого флота", которые перевозят нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

Кроме того, издание NYT писало, что у Трампа предложили Украине возобновить транзит газа в ЕС, а Европе – возобновить закупки российского газа в крупных объемах.

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