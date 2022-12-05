На десятом месяце войны россияне начали испытывать нехватку снарядов.

Интенсивность боевых действий в Украине во время полномасштабной войны, развязанной Россией, можно сравнить с периодом Второй мировой войны, считает Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

"Уровень расхода боеприпасов (со стороны РФ – УНИАН) просто беспрецедентный. Именно потому что размах боевых действий и интенсивность боевых действий можно сравнить только с периодом Второй мировой войны, даже не с Афганистаном. Я уже вижу, что дефицит (со стороны РФ – УНИАН) сейчас уже наступает. Если еще где-то месяц назад мы отвечали одним артиллерийским выстрелом на 6-10 их выстрелов, то сейчас это соотношение значительно изменилось. Они начали испытывать нехватку этих снарядов", - сказал он в интервью, которое транслировалось во время информационного телемарафона.

Война в Украине - какие масштабы

Война, которую развязала Россия в Украине, стала самым масштабным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

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В НАТО заявляли, что интенсивность боевых действий в десятки раз выше, чем в Афганистане. Там силы Североатлантического альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться по поводу противовоздушной обороны. Однако в Украине могут раздаваться тысячи выстрелов в день, а кроме этого – вражеские ракеты и беспилотники.

"День в Украине – это месяц или больше в Афганистане", – сравнивала эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.

Бешеные и потери. Потери россиян во время полномасштабной войны против Украины давно во много раз превысили американские потери, понесенные США за восемь лет войны в Ираке: 91690 (по оценке Генштаба) против 4500 человек.

Кроме этого, война России против Украины стала первой в мире полномасштабной войной беспилотников.

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