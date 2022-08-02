Потери россиян за пять месяцев полномасштабной войны против Украины во много раз превышают американские потери за восемь лет войны в Ираке.
Об этом идет речь в материале немецкого издание Die Welt.
Журналисты отмечают, что по данным британского министерства обороны, на сегодняшний день погибли 25 тысяч российских солдат. Американское ЦРУ более осторожно оценивает эту цифру в 15 тысяч человек.
В обоих сценариях потери за пять месяцев во много раз превышают американские потери за восемь лет войны в Ираке, которые составили почти 4500 человек.
"Со стороны трудно определить точное количество потерь России. Но по разным подсказкам можно построить относительно ясную картину. И эта картина говорит: у российской армии значительные кадровые проблемы", - отмечает Андраш Рац, эксперт по безопасности и аналитик по России в Немецком совете по международным отношениям.
Рац лично оценивает число убитых русских солдат как минимум в 20 000 человек. Согласно эмпирическому правилу, на каждого убитого солдата приходится трое раненых.
Есть множество свидетельств того, что Путину уже не хватает солдат регулярной армии, отмечает аналитик. В частности, это использование Росгвардии, которая на самом деле обучена для внутренних операций, чрезмерное использование наемников дорогостоящего частного элитного подразделения ЧВК Вагнера.
Рац указывает на еще одну проблему российской армии: ротацию. Помимо погибших Россия должна в ближайшее время найти компенсацию за истощенных.
Многое указывает на то, что Россия в настоящее время отчаянно пытается обеспечить пополнение войск. Среди предпринятых шагов - предложенные зарплаты по 3 тысяч долларов, формирование добровольческих батальонов, повышение верхнего возрастного ценза для контрактников, насильная вербовка на оккупированных территориях востока Украины и в Чеченской Республике, в местах лишения свободы.
"У этих людей мало подготовки, мало мотивации, нет надлежащего оборудования. На самом деле они просто пушечное мясо", - говорит Рац.
Всеобщая мобилизация, конечно, перевернула бы все с ног на голову, но без ее российскую армию ждут трудные времена, прогнозирует Рац.
"Людям всегда кажется, что регулярная российская армия бесконечна. Но это не так. Без всеобщей мобилизации, я думаю, крайне сомнительно, что они смогут завоевать остальную часть Донецкой области", - говорит аналитик.
Документально подтверждены и серьезные потери в военной техники.
"И потеря боевой техники обычно также означает гибель солдат", - отмечает Рац.
В часности, на аналитической платформе Oryx зафиксировано более 4800 уничтоженных или захваченных российских танков, вертолетов и ракетных установок.
"Это чрезвычайно высокие цифры и только поддающиеся проверке потери. Есть только один мыслимый сценарий, при котором армия теряет много материальных средств, не теряя жизней: поспешное отступление, но русская армия атакует", - говорит Рац.
Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 августа составляют около 41170 человек личного состава.