В войне между Украиной и РФ беспилотники интегрированы в каждый этап боевых действий.

Война России против Украины, которая началась с незаконного пересечения украинских границ танками в стиле Первой мировой, перешла в более современное измерение. Теперь Украина и агрессор ведут первую в мире полномасштабную войну беспилотников.

Как пишет The Washington Post, в предыдущих конфликтах беспилотные летательные аппараты обычно использовались одной стороной для обнаружения и поражения целей противника. Например, дроны применялись в операциях США в Афганистане и на Ближнем Востоке.

"В войне между Россией и Украиной беспилотники интегрированы в каждый этап боевых действий с большим флотом, противовоздушной обороной и системами радиоэлектронной борьбы с каждой стороны. Это война, которая ведется на расстоянии – враг часто находится в нескольких милях – и ничто не может преодолеть это расстояние так, как беспилотники, что дает России и Украине возможность видеть и атаковать друг друга, при этом не приближаясь", – отмечает издание.

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Украинские военные также использовали беспилотники для нанесения ударов по объектам, расположенным на территории Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. При этом агрессор неоднократно наносил удары по критически важной гражданской инфраструктуре Украины с помощью дронов-камикадзе – дешевой замены высокоточным ракетам.

Дроны стали настолько важными для успеха на поле боя, что иногда применяются военными и для уничтожения вражеских беспилотников. Кроме того, именно с помощью беспилотников украинские силы получали координаты военных целей и командных пунктов оккупантов, которые впоследствии уничтожались точными ударами артиллерии.

В то же время дроны позволяли командованию следить за тем, что происходит на передовой во время проведения наступательных операций Сил обороны Украины, в режиме реального времени.

"У нас была полная картина боя", – отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Результатом такого использования беспилотников стало ошеломляющее отступление россиян.

"Два основных улучшения повлияют на войну в будущем. Распространение и доступность боевых беспилотников для более далеких, более сложных операций и абсолютная необходимость иметь дешевые тактические беспилотники для операций непосредственной поддержки", – считает военный аналитик исследовательской группы CNA в Виргинии Сэмюэл Бендетт.

Как подчеркнуло издание, в Украине это "будущее" происходит уже сейчас.

Беспилотники на войне в Украине

Украинские военные продолжают бороться с российскими оккупантами, применяя всю возможную технику. В этой борьбе нашим защитникам очень помогают БПЛА. Однако "птичек" применяют не только в бою. В ноябре на Донецком направлении дрон "привел" в плен "вагнеровца".

В октябре 2022 года в Украине презентовали новый беспилотник "ШАРК", который способен решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня. БПЛА имеет надежную зашифрованную связь и создан специально для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения, например HIMARS.

Ранее сообщалось, что компания-производитель Baykar, которая стала известна благодаря беспилотникам Bayraktar, проводит испытания еще одного своего изобретения – беспилотного истребителя Kızılelma. Новинка сможет вести полноценный бой в воздухе. В беспилотном истребителе турецкого производства используются турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ, который разработали в украинской компании "Мотор Сич".

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