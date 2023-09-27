Ролик могли снять еще до удара по штабу Черноморского флота.

Российские пропагандисты продолжают публиковать видео с командующим Черноморского флота вице-адмиралом Виктором Соколовым на фоне новостей о его вероятной ликвидации.

Прокремлевский канал "Звезда" опубликовал видео с первыми заявлениями Соколова после разгрома штаба ЧФ РФ в Севастополе 22 сентября.

На видео мужчина, похожий на Соколова, уверяет, что"Черноморский флот выполняет задачи, поставленные командованием, уверенно и успешно".

"Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", - сказал Соколов.

Очевидно, это заявление он сделал после награждения футбольной команды "Черноморец", которая заняла призовое место в "чемпионате Вооруженных сил России". РосСМИ сегодня активно тиражировали видео с Соколовым, который приветствовал оккупантов-спортсменов. Неизвестно, когда сняты эти видео.

Впрочем, украинский блогер, активист и волонтер Сергей Стерненко заметил интересные нюансы этих появлений Соколова на публике.

"Видео с командующим Черноморского флота Соколовым снято в Доме офицеров флота в Севастополе. Когда именно-неизвестно. На видео он говорит о соревнованиях и награждении моряков от 18.09.23, до удара по штабу", - отметил Стерненко.

Он также обратил внимание, что публика была в защитных масках эпохи пандемии коронавируса. Сейчас же их надевают крайне редко, если никогда.

Слухи о гибели Соколова

25 сентября в Силах специальных операций опубликовали обновленную информация по потерям оккупантов в результате проведения спецоперации УСН со уничтожение штаба Черноморского флота РФ. Появилась информация о ликвидации командующего ЧФ РФ.

Во вторник министерство обороны России опубликовало видео, на котором видно, как Соколов участвует в видеоконференции на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поставив под сомнение заявление Украины о том, что адмирал погиб во время удара.

Украинские военные заявили, что "уточняют" полученную информацию о Соколове. Невозможно определить достоверно, является ли мужчина на видео Соколовым, когда состоялась встреча и где снимали видео.

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