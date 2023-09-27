Сегодня он якобы провел награждение спортсменов.

Командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов снова "засветился" на публике на фоне слухов о его ликвидации.

Как сообщает пропагандистский канал "Первый Севастопольский", Соколов якобы сегодня награждает футбольную команду "Черноморец", которая заняла призовое место в "чемпионате Вооруженных сил России".

На коротком видео видно, как мужчина, похожий на адмирала, провел награждение, поздравив спортсменов. Вместе с ним было несколько подчиненных.

Слухи о гибели Соколова

25 сентября в Силах специальных операций опубликовали обновленную информация по потерям оккупантов в результате проведения спецоперации УСН со уничтожение штаба Черноморского флота РФ. Появилась информация о ликвидации командующего ЧФ РФ.

Во вторник министерство обороны России опубликовало видео, на котором видно, как Соколов участвует в видеоконференции на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поставив под сомнение заявление Украины о том, что адмирал погиб во время удара.

Украинские военные заявили, что "уточняют" полученную информацию о Соколове. Невозможно определить достоверно, является ли мужчина на видео Соколовым, когда состоялась встреча и где снимали видео.

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