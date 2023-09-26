ССО проверяет информацию о ликвидации Соколова / фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины разъяснили информацию об уничтожении командующего Черноморским флотом Российской Федерации Виктора Соколова.

Об этом говорится в сообщении УСН в Telegram.

"Как известно в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ были уничтожены 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий Черноморского флота РФ. Многие до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел", - говорится в сообщении.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных относительно результатов проведенной операции", - отметили в ССО.

Ликвидация Соколова

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Силах специальных операций опубликовали обновленную информация по потерям оккупантов в результате проведения спецоперации ССО с уничтожением штаба Черноморского флота РФ.

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Так, после поражения штаба ЧФ РФ было ликвидировано 34 офицера, среди них командующий Черноморского флота. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению.

В то же время, 26 сентября, в Кремле впервые прокомментировали информацию о ликвидации командующего Черноморского флота Вице-адмирала Виктора Соколова. Президенту РФ Владимиру Путину якобы не отчитывались о гибели вице-адмирала.

Зато в Минобороны страны-оккупанта запостили видео с коллегии, на заседании которой якобы "засветился" ликвидированный вице-адмирал. Соколов якобы вышел на связь дистанционно. Его показали на секундном кадре полностью неподвижным.

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