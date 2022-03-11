Там есть электричество, вода, тепло и корм для животных.

Киевский зоопарк обеспечен всем необходимым минимум на две-три недели, чтобы после победы открыть двери для посетителей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что в столичном зоопарке критически необходимое количество сотрудников (около 50 человек) - зоокіпери, ветеринары, инженерная служба и другие - круглосуточно находятся на месте.

Работники ухаживают за животными, заверили в городской власти.

"Сейчас зоопарк обеспечен электроэнергией, водой, теплом и кормами. Рационы животных были скорректированы ветеринарной службой учреждения в соответствии с общепринятой нормы взаимозаменяемых кормов. О животных заботятся в режиме 24/7", - говорится в заметке.

Напомним, россияне устроили террор беременной девушке из роддома блокадного Мариуполя. Девушку обвинили в том, что она якобы не попала под жуткое бомбардировки, а просто "пришла поработать моделью".

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