Девушку обвинили в том, что она якобы не попала под жуткую бомбежку, а просто "пришла поработать моделью".

После авиаудара по роддому в Мариуполе, который Россия нанесла 9 марта, весь мир ужаснули жуткие фото с едва уцелевшими беременными женщинами. На одном из снимков была девушка Марианна, которую россияне нашли в сети и начали травить.

Жительница Мариуполя ведет блог в Instagram, из-за чего машина российской пропаганды запустила фейк о том, что девушка якобы пришла в роддом уже после бомбежки и "поработала там моделью".

28 февраля Марианна опубликовала трогательные кадры с "беременной" фотосессии. Девушка рассказывала об ожидании малыша и делилась своими мыслями с подписчиками. Именно под такими фото россияне устроили ей террор.

Пользователи, преимущественно с закрытых аккаунтов, очень похожих на фейковые, обвиняли беременную девушку во лжи и старались ее оскорбить.

К счастью, критика россиян и ботов, которых запустили пропагандисты Кремля, никак не повлияла на девушку. По информации журналистки Ольги Токарюк, вчера, 10 марта, Марианна родила девочку.

"Я получила сообщение от родственницы Марианны - беременной девушки из разбомбленной Мариупольской больницы. Им удалось ненадолго связаться с ней по телефону. Прошлой ночью в 22:00 Марианна родила девочку! Все нормально, но в Мариуполе очень холодно и бомбежки не прекращаются", - написала она в Twitter.

Напомним, авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе убил 3 человека. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российские войска сознательно устроили бомбардировку.

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