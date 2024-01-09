Как отмечается, это точно не редкие случаи, а целая система.

Видео с убийством украинских военнопленных оккупантами в декабре в районе Работиного Запорожской области является настоящим.

Об этом заявил в интервью "Телеграфу" руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов. По его словам, сейчас есть несколько десятков подтвержденных фактов казни наших защитников.

"Обнародованное видео не фейк, были расстреляны наши военнослужащие. Это пример военного преступления оккупантов, который, к сожалению, достаточно распространен у россиян", - подчеркнул чиновник

Видео дня

По его словам, данные всех жертв уже установлены. У прокуратуры есть основания полагать, что расстрел осуществили солдаты 76-й так называемой "Псковской" дивизии. Белоусов отметил, что соответствующая информация сейчас проверяется. Кроме того, собираются данные о количестве казней украинских военнопленных россиянами и тех, кто подвергся пыткам.

"Это точно не редкие случаи, это система. Есть несколько десятков подтвержденных фактов казни военнопленных. В принципе, преступления в отношении военнопленных уже формируются в отдельное направление. Пытки, жестокое обращение — самое распространенное преступление", — рассказывает руководитель департамента.

Он напомнил и о видео того, как оккупанты в Запорожской области используют украинских военнопленных как "живой щит". Белоусов добавил, что это отдельное военное преступление, которое демонстрирует "уровень культуры нашего врага".

Расстрел оккупантами украинских военных

В марте 2022 года в Сети появилось видео расстрела безоружного украинского военного, который попал в плен к оккупантам.

В июле пропагандисты РФ выложили в соцсетях кадры жестокого убийства украинского военнопленного-оккупант ему отрезал гениталии канцелярским ножом. Затем защитника Украины убили выстрелом в голову.

В октябре армия РФ совершила очередное преступление. Захватчики расстреляли группу пленных нацгвардейцев на Токмакском направлении. Им связали руки за спиной, а потом убили.

Вас также могут заинтересовать новости: