Подоляк в очередной раз отметил, что Украина имеет дело с "людоедами".

Российские пропагандисты выложили в соцсетях видео зверского убийства украинского военнопленного. У Зеленского пообещали "достать" палачей.

На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Личность самого палача оперативно установили.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз отметил, что Украина имеет дело с "людоедами", а всех виновников найдут и накажут.

"Российские пропагандисты с восхищением показали, как группа российских нелюдей нанесла увечья украинскому пленному. Все, что надо понимать миру: Россия - страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", - написал он в Twitter.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжили медленное наступление на Донбассе.

За последние сутки ВСУ отбили штурм врага в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось.

Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

По данным Института изучения войны, российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов на юго-востоке от Бахмута продолжая попытки продвижения в этом районе. Однако возможность взятия Бахмута при этом эксперты считают маловероятной.

По мнению экспертов, РФ сейчас сможет выдержать только две наступательные операции на Донбассе.

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