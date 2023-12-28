Имена погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины установлены, сейчас верифицируются и будут обнародованы впоследствии.

В офисе генерального прокурора имеют основания подозревать в казни трех украинских военнопленных на Запорожье военных из Российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, еще известной как "Псковская десантная дивизия". Об этом в эфире Радио Свобода заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

По его словам, имена погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины установлены, сейчас верифицируются и будут обнародованы впоследствии. Также сейчас в прокуратуре не готовы комментировать, где сейчас тела павших военных.

"В настоящее время мы можем подтвердить подлинность видео. Нами были установлены наши военнослужащие, которые были жестоко убиты. Более того, мы сейчас устанавливаем причастных лиц к этому преступлению. Мы имеем предположение считать, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия армии Российской Федерации. Но эти данные мы сейчас проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности на Киевщине", – заявил он.

Видео дня

Белоусов также отметил, что информация о поступке российской армии попала в правоохранительные органы 16 декабря – именно тогда, вероятно, и была совершена казнь украинских пленных российскими военными.

"Расследование нами было начато сразу, 16 декабря этого года – как только информация попала в правоохранительные органы, просто в публичной плоскости появилась недавно. У нас есть информация именно о (казни) 16 декабря", – сказал он.

Чиновник также пояснил, что в таком поведении российских военных на Запорожье офис генпрокурора Украины видит системность. По словам Белоусова, в этом же месяце было установлено использование российской армией украинских военных в качестве живого щита. Он предполагает, что российское командование может инструктировать своих подчиненных, поскольку точно знает об их деяниях.

Казнь украинских военнопленных в районе Работино - что известно

Как сообщал УНИАН, военнослужащие армии РФ в декабре во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Работино расстреляли украинских военных.

Запорожская областная прокуратуру начала уголовное производство по данному факту. По данным следствия, оккупанты сначала взяли в плен трех украинских защитников, а через час расстреляли их.

В Офисе генпрокурора отметили, что видео об этом сейчас распространено в интернете.

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