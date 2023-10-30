Военным связали руки, а потом убили.

Армия РФ совершила очередное преступление и вопреки законам войны устроила расстрел группы пленных бойцов Нацгвардии.

Об этом заявил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко. По его словам, за героев Украины уже отомстили.

"На Токмакском направлении россияне расстреляли группу наших военнопленных", - написал он.

Стерненко уточнил, соответствующее преступление РФ совершила несколько дней назад на Токмакском направлении: пленным бойцам Нацгвардии связали руки за спиной, а затем убили, указал волонтер.

"Судя по шевронам, это были Нацгвардейцы. За них отомстили очень быстро. Часть убийц уже ликвидирована", - заявил он.

РФ издевается над пленными военными - история с плена ЧВК "Вагнер"

Не секрет, что Россия не соблюдает законы войны во время боевых действий в Украине. Еще в начале 2023 года общество шокировала история, как военные РФ расстреляли Александра Мациевского - украинского "снайпера-легенду", который перед смертью заявил оккупантам в лицо: "Слава Украине", и стал частью истории об украинской несокрушимости.

Весной 2023 года своими воспоминаниями о времени, проведенном в плену РФ, поразил боец ВСУ Александр Коваль. Он попал в руки "вагнеровцев" раненым. По словам Коваля, враг не только убивал, но и жестоко издевался над пленными, отрывал им головы - детали истории можно узнать здесь.

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