Армии Украины и РФ ассиметричны, что, по словам воина, уже имеет определенный успех.

Командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдулла" рассказал о соотношении сил ЗСУ и оккупационной армии РФ, а также заявил, что для победы над врагом нужно сообща прилагать максимум усилий - изо всех сил "давить на педали".

По его словам, несмотря на превосходство армии РФ по ряду параметров, у ЗСУ есть что противопоставить врагу. Он уточнил, что в настоящее время противник доминирует по численности личного состава, но "мы с Россией асимметричны".

"Будь мы с ними симметричными, мы бы давно уже проиграли, потому что по симметричным параметрам, если взять Россию за первого игрока - больше людей, больше танков, больше вооружения, больше денег, больше дипломатических связей, всего больше. Но мы асимметричны, война включает в себя тысячи, как модель физики реального мира, миллионы параметров, которые очень трудно сосчитать", - рассказал он OBOZ.UA. Видео дня

По словам военного, асимметричности достаточно, чтобы ЗСУ могли держать оборону и контратаковать.

"У нас есть что противопоставить - например, проект Сил беспилотных систем. У государства, слава Богу, по сравнению с 2014-2015 годами сейчас все лучше. Я радуюсь на самом деле. Не идеальная ситуация и сейчас, но я радуюсь, что Силы беспилотных систем создали, к ним присоединили сильные команды, туда заложили хороший бюджет", - сказал Волохов.

В качестве асимметрии с врагом он также привел вытеснение с части Черного моря кораблей ЧФ РФ.

"Корабли российские топим? Топим. А они наши не топят, потому что их нет, однако все равно это асимметрия. Но россияне тратят на эти корабли миллиарды долларов, на них есть ракеты. На этих ракетах построена их тактика ведения боя. Выводя из игры эту технику, мы ломаем им планы - это асимметрично", - пояснил военный.

Он добавил, что Украина расширяет производство дронов, все больше открывается соответствующих профильных предприятия, созданы Силы беспилотных систем. В этих "центрах компетенции" соберут лучших специалистов, способных продумать и создать соответствующий качественный продукт.

"Перегоним ли мы количественно? На войне, если бы кто-нибудь знал, что будет... Будущего никто не знает. Но курс взят", - уверен Волохов.

Он не исключает, что в РФ могут значительно расширить производство БПЛА, но из-за коррупции и прочих внутренних проблем страны-агрессора, часть готовой продукции будет бракованной.

"Хоть миллиард дронов (произведут в РФ - УНИАН), но из-за этих "болезней" большинство не будет долетать, мы произведем сто тысяч, но таких, которые долетят", - уверен Абдулла.

Он также высказал свое мнение на предмет того, что нужно ЗСУ для достижения победа.

"Есть несколько ответов. Первый - объективный, никто этого не знает, нет инструкции, как победить. Все генералы и полковники готовы к прошлым войнам, и такова реальность мира. Второй ответ прост - уничтожить всех кацапов, пришедших на нашу землю. Тогда наступит победа, мы восстановим свои границы, Россия понесет ужасные потери, что сделает ее неспособной повторить агрессию", - говорит Волохов.

Он добавил, что третий вариант это то, что военные обсуждают между собой. В частности, Волохов привел в пример слова велогонщика Лэнса Армстронга, ответившего на вопрос: "Что вы делаете, если вам очень тяжело и хочется, чтобы все это быстрее закончилось?". Велогонщик ответил: "Я собираю все силы, которые у меня есть, до последней капли, и начинаю крутить педали максимально, насколько могу. Просто потому, что я хочу, чтобы это все кончилось. И я думаю, чем сильнее я буду давить на педали, тем скорее все закончится".

"Поэтому всем надо "давить на педали" как можно сильнее. Чем сильнее мы хотим, чтобы все это скорее закончилось победой, тем сильнее каждый должен давить на педали, и тогда все это обязательно завершится", - акцентировал Абдулла.

Ранее командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес рассказал, что на фронте постоянно должны происходить изменения и усовершенствования, нельзя выпасть "из трендов" и не следить за обновлениями тактики врага даже на месяц-полтора, потому что это дает врагу преимущество. По его словам, украинские военные всегда разрабатывают новые тактические ходы, так как противник постоянно испытывает что-то новое, применяет новые технологии.

Вас также могут заинтересовать новости: