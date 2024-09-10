Украине удается побеждать врага благодаря тому, что вводятся инновации, инициативы по которым идут снизу.

С целью реформирования армии еще надо проделать много работы, но одна из болезненных проблем - это жесткая вертикаль. Об этом командир ротой 220-го батальона 126-й отдельной бригады ТРО Игорь Халус сказал в интервью для Укринформ TV.

"Из хорошего - армия меняется. Ее нужно реформировать и очень много еще работы", - сказал Халус.

По его убеждению, его личный опыт на руководящей должности в гражданской жизни показал, что для достижения определенных результатов, надо вносить изменения в работу. Но эти изменения внедрить трудно, если приходится работать с людьми, которых он лично не выбирал.

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"Но, тем не менее, реформировать армию нужно. У нас одна из таких очень болезненных проблем - это то, что есть жесткая вертикаль - сверху вниз, но не должно так быть. В армию пришло много умных людей. В армию пришли люди, которые могут придумывать какие-то новые штуки. Мы побеждаем над врагом за счет того, что мы постоянно вводим какие-то инновации", - подчеркнул Халус.

В то же время, россияне постоянно пытаются повторять то, что делают украинцы, и наращивать масштабы.

Командир роты добавил, что у врага больше личного состава, дронов и артиллерии, но украинцы благодаря креативности до сих пор эту войну еще не проиграли. "И до сих пор бодаемся с ними так, как никто с ними не бодался. Они даже не ожидали этого. Но это все идет не сверху. Это все идет снизу", - подчеркнул Халус.

Он напомнил, что проблемы, которые возникали в украинской армии, поднимались снизу.

Также он озвучил предложения по изменениям в армии.

"Эта война показала, что есть очень эффективные малые группы. Мобильные группы. Я убежден, что в будущем нужно увеличивать численность батальона, но, скорее всего, отходить от привычного понимания что такое бригада. Потому что бригада - это очень большой организм, очень медленный, с задвоенными службами... И большая цепь этих "передастов", если так можно сказать, которые передают информацию туда, а те оттуда, и просто дублируют работу", - отметил командир роты.

Также он сказал, что никто лучше командира батальона лучше не знает, что происходит в его полосе ответственности, но батальон надо лучше вооружать, в том числе за счет средств РЭБ. Часто из-за отсутствия средств РЭБ на фронте защитники теряют больше людей.

"Нам надо уменьшить эти организмы. Они были бы более мобильные и более качественные. Но на местах увеличить ответственность командиров. Дать им больше возможностей, но и увеличить ответственность", - подчеркнул командир роты.

Цифровизация украинской армии

Как сообщал УНИАН, капитан ВСУ и музыкант Александр Булич (известный под сценическим именем как Sasha Boole) отмечает, что надо минимизировать человеческий фактор во всей военной бюрократии. В частности, минимизация бумажной работы в армии благодаря цифровизации только улучшит условия службы. Капитан ВСУ считает, что чем быстрее цифровизация будет внедряться, тем будет лучше.

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