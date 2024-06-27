Он отметил, что "в тренде" на фронте сейчас - "все о чем не знает враг и к чему он не может приспособиться".

На фронте постоянно должны происходить изменения и усовершенствования, и нельзя выпасть "из трендов" и не следить за обновлениями тактики врага даже на месяц-полтора, потому что это дает врагу преимущество. Об этом рассказал командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес в интервью УП.

"Мы всегда придумываем какую-то новую тактику, и противник что-то новое испытывает, применяет новые технологии.... В подразделении на каждое нововведение боевого элемента нужно время. Даже если ты все знаешь, для того чтобы отточить что-то новое, нужен месяц. А если ты выпал из войны на месяц-полтора, потом еще идет совершенствование так же месяц-полтора, то три месяца тебя уничтожают в одни ворота, и ты не можешь ничего противопоставить врагу", - отметил он.

Он подчеркивает, что постоянно надо быть в тренде, держать руку на пульсе.

Видео дня

"Силы обороны часто выкладывают какие-то видео в интернет, я охотно выхожу на командиров подразделения, видео которого выложили, и спрашиваю: "Друг, как у тебя так получилось? Научи меня", - говорит военный.

Он отмечает, что "в тренде" на фронте сейчас - "все новое, о чем не знает враг и к чему он не может приспособиться".

"В тренде сейчас применение дронов, пехоты. В общем совокупность применения всех своих огневых средств, что у тебя есть. Одни думают, что дроны это панацея, другие думают, что артиллерия - это панацея, третьи думают - танки, четвертые - пехота. Я бы сказал, что все огневые средства, которые я сейчас перечислил для того, чтобы поддержать пехоту, то это самое топовое, что сейчас есть", - рассказал он, добавив, что одним средством войну "не то, что не выиграть, даже не выровнять шансы и не отбиться".

Отвечая на вопрос об обеспечении врага, комбат отметил, что "у них есть все".

"У врага снаряды безлимитные. На днях руководство нашего сектора сказало, что у нас также нет снарядного голода, но по сравнению с ними он есть и очень значительный. У врага хорошие средства разведки. Они не считают FPV-дроны. У них есть такие шикарные ударные дроны, как "Ланцеты", - рассказал он.

Он отметил, что его батальон в основном стоит в обороне, но нельзя обороняться одинаково каждый день, потому что на другой стороне также "не тупые и не слабые".

"На следующее утро у них уже совсем другой план. Враг учитывает все мои действия и пытается внедрить противодействие. Если я буду повторяться, то это очень быстро, как в сексе, надоест. А в жизни мы не отобьемся, подразделение понесет потери и будет потеря территорий. Постоянно надо вводить что-то новое. Это не значит, что новое вооружение. Какую-то новую тактику, новые засады, все новое: огневое поражение, минирование, дистанционное минирование - есть множество миллионов вариантов", - рассказал он.

Новости войны

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий назвал два военных преимущества, которые еще пока остаются у россиян. По его словам, одно из них - количество солдат, но качественно армия врага неустанно деградирует.

Вторым преимуществом, по словам эксперта, является авиаудары планирующими бомбами, однако эта проблема решится с прибытием самолетов Ф-16.

Ранее Дикий уже говорил, что россияне сейчас на максимуме своих возможностей на фронте, а со стороны Украины возможности только начинают разворачиваться.

Он отметил, что российской армии сейчас ставится задача за 1-2 месяца, которые у них остались, пока они имеют еще преимущество, "отжать" максимум удобных и выгодных позиций для дальнейших переговоров о замораживании войны.

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