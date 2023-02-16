В то же время Украина ждет решения Израиля об оказании помощи в защите неба.

Государство Израиль поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения о воздушных ракетных и дронных атаках.

Об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Я также отметил, что мы будем помогать с разработкой "умной" системы раннего предупреждения Украины", - сказал Коэн.

Кулеба отметил, что Украина ждет решения Израиля об оказании помощи в защите неба. "Я отметил во время сегодняшнего общения, что, действительно, гуманитарная поддержка очень важна, но прежде всего самое важное - это победа в войне. Израиль знает это, как никто другой. Если не одержать победу в войне, если не одолеть врага - все остальное теряет смысл", - сказал Кулеба.

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Вместе с тем он сообщил, что сегодня речь шла о том, как Израиль может поддержать Украину. "Израилю очень хорошо известен наш список военных нужд. Он передавался прошлому правительству. Он передавался этому правительству. Мы будем ждать принятия соответствующих решений. Прежде всего речь идет о защите украинского неба", - сказал украинский министр.

Кроме того, Кулеба отметил, что во время встречи поднял вопрос формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о том, чтобы они присоединились к реализации формулы мира. Мы знаем, Израиль знает даже лучше нас, потому что борется за себя уже десятилетия... Мы знаем, что справедливый мир может существовать только в условиях, когда ты достаточно сильный, чтобы быть способным этот мир защитить. И это был лейтмотив разговора, мы с Эли очень хорошо друг друга понимаем в этом вопросе", - добавил Кулеба.

Также министры обсудили сотрудничество в рамках ООН, в частности накануне годовщины полномасштабного вторжения.

В то же время Коэн сказал, что Израиль поддерживает территориальную целостность Украины. "Я сказал Кулебе, что Израиль будет поддерживать украинскую мирную инициативу в ООН на следующей неделе", - подчеркнул он.

Позиция Израиля по войне в Украине

Как известно, Израиль осудил нападение на Украину и российскую аннексию, однако отказывался предоставлять украинской армии вооружение.

В конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи со стороны Израиля. Позже он призвал их определиться.

21 октября премьер Израиля Яир Лапид сообщил, что страна не будет передавать Украине вооружение. Уже в феврале Беньямин Нетаньяху сказал, что они не исключают возможность передачи системы ПРО"Железный купол".

Сегодня, 16 февраля, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл с визитом в Украину.

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