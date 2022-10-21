Премьер-министр Израиля Яир Лапид считает, что если в Украину будут поставлены системы ПВО "Железный купол", то это станет "переходом границ".

Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружения.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новости Израиля".

"Мы встали на сторону Украины. Мы были первой, и если я не ошибаюсь, и остаемся единственной страной, которая направила в Украину полевой госпиталь, мы направляли и направляем гуманитарную помощь Украине, мы предлагали и предлагаем предоставить системы гражданского оповещения. Разумеется, мы голосовали в ООН и осуждали, совершенно недвусмысленно осуждали и само вторжение, и бойню в Буче", - сказал Лапид. Видео дня

"Но я – премьер-министр Израиля, и моя обязанность учитывать национальные и оборонные интересы Израиля. В этой связи приходится решать очень серьезные вопросы. Я вообще не верю в простые ответы на сложные вопросы. Ни американцы, ни британцы, которые поставляют вооружение Украине, не отправляли свои ВВС бомбить российские танковые колонны. Все учитывают свои оборонные интересы, и я действую точно таким же образом", - оправдал свое решение Лапид.

При этом, у него спросили, в чем проблема направить в Украину, например, системы противовоздушной обороны "Железный купол".

"Это некий переход границ, переход, который по многим причинам, мне кажется неверным. Я говорю о серии доводов, имеющих значение для нашей национальной безопасности. Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной. Это не отменяет наших обязательств по оказанию поддержки Украине и принципу ее территориальной целостности", - высказал свое видение ситуации израильский премьер.

Израиль и Украина

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.

На следующий день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны. По данным издания Axios, правительство Украины 18 октября направило официальный запрос в Израиль с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны, которые позволят противодействовать иранским баллистическим ракетам и дронам-камикадзе. Речь идет о таких системах, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.

При этом президент Украины Владимир Зеленский критиковал Израиль за отсутствие помощи Киеву. Так, 24 сентября он заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

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