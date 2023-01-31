В США заявили, что продолжающиеся зверство со стороны РФ лишь подчеркивают необходимость поддержки Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Иерусалиме призвал Израиль увеличить объемы помощи Украине из-за поддержки Ираном Российской Федерации.

Как пишет газета maariv, Блинкен встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Эли Коэном и лидером оппозиции Яиром Лапидом. В разговоре с ними он поднял тему важности поддержки Киева.

"В свою очередь, Россия поставляет Ирану сложное оружие. Продолжающиеся зверства со стороны России лишь подчеркивают важность оказания поддержки для всех потребностей Украины – гуманитарных, экономических и безопасных – поскольку она мужественно защищает своих жителей и самое свое право на существование, тему, которую мы обсуждали даже сегодня", – цитирует Блинкена портал Ynet.

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Война в Украине: помощь Израиля

В октябре 2022 года Израиль официально отказался поставлять Украине оружие для войны против России. Позже министр обороны страны Бени Ганц уточнил, что Иерусалим окажет Киеву помощь, но это будет не ПВО.

3 января 2023 года новый глава МИД Израиль Эли Коэн заявил, что изменит политику своего ведомства по украинскому вопросу.

Недавно в Израиле признались, что оказывают Украине больше помощи, чем об этом доносится общественности.

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