Чиновник впервые с начала полномасштабной войны посетил Украину.

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Как сообщает Коэн в своем Twitter, это первый визит израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

"Я приехал сказать: Израиль стоит рядом с Украиной и украинским народом в трудное время", — написал Коэн в своих соцсетях.

Кроме этого, глава израильского МИД сообщил о планах своего визита. В том числе Коэн должен встретиться и с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой, а также выполнить важную миссию.

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"Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полноценной деятельности, навещу Бучу и Бабий Яр", — отметил Коэн.

Израиль и война в Украине

Иерусалим разрешил странам-партнерам поставлять оружие с израильскими компонентами Киеву. В январе новый руководитель МИД Израиль Эли Коэн анонсировал, что его страна изменит свою политику в отношении Украины.

Премьер-министр Израиля в начале февраля заявлял, что его страна готова стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Кроме этого, Нетаньяху рассказал Макрону, как Израиль помогает Украине бороться с врагом. А израильский посол сообщил, что страна больше поддерживает Украину, чем это известно общественности.

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