За восемь месяцев полномасштабной войны захватчики применили против Украины почти 4,5 тысячи ракет, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться - он с демократическим миром или закрывает глаза на российский террор.

Об этом он сказал, обращаясь к участникам Саммита демократии Haaretz.

"Не пора ли и вашему государству выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности?" - сказал Зеленский.

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Он отметил, что Украина теперь постоянно подвергается российским террористическим атакам, а "мерзкий звук полета иранских дронов каждую ночь слышится в нашем небе".

Зеленский сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия заказала в Иране около 2 тысяч "Шахедов" - одного вида иранского террористического оружия, еще - ракеты, еще другие дроны, а иранские инструкторы приехали, чтобы обучать россиян пользоваться ими.

"Как стал возможным этот их альянс? Я вам скажу. Россия проигрывает нам в реальном столкновении на поле боя. Путинская армия не умеет воевать. Мы бьем ее на нашей земле так, что она вынуждена забирать свои контингенты даже из других регионов, которые пыталась дестабилизировать", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что, к сожалению, у Украины нет своего "Железного купола". Пока у нас нет современной и эффективной системы ПВО и ПРО, которая могла бы обезопасить наше небо, поэтому Россия и надеется террором в воздухе компенсировать проигрыши на земле.

Зеленский подчеркнул, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысячи ракет против нас, и поскольку запас ракет у них сокращается, то Россия для продолжения террора нашла оружие в Иране. По его словам, вероятно, что Россия за это оказывает помощь иранской ядерной программе.

Президент Украины подчеркнул, что этот альянс не состоялся, если бы в свое время политики Израиля приняли одно лишь решение о защите украинского неба. Он добавил, что среди партнеров, которые в этом помогают Украине, нет слова "Израиль".

"Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств. Похоже, оно было принято еще давно - в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение "не раздражать" Кремль, не помогать Украине реально. Я подчеркиваю: еще с 14-го года мы просили Израиль о помощи...", - отметил он.

Зеленский отмечает, что еще можно лишить смысла этот альянс России и Ирана. По его словам, Украине помогают многие демократические страны. "Но мы хотели бы и вашей помощи. Конечно, что бы там ни было, мы не откажемся от своей борьбы. Мы хотим простых и понятных вещей: освободить свою землю, гарантировать безопасность своему народу, дать мир украинцам", - отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил народ Израиля за понимание и помощь, в том числе медицинскую, и тех людей, которые выходили на улицы после начала полномасштабной войны, и "мы видели: нас поддерживают на земле обетованной". "Верю, что мы увидим поддержку и в небе", - подчеркнул Зеленский.

Сотрудничество Украины и Израиля во время войны с Россией - важнейшие новости

Израиль с начала полномасштабного вторжения России в Украину воздерживается от оказания Киеву военной помощи.

Владимир Зеленский 24 сентября сказал, что он в шоке из-за отсутствия помощи со стороны Израиля.

16 октября стало известно, что израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай сказал, что настало время Киеву получить военную помощь от его страны.

18 числа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально будет просить Израиль предоставить системы ПВО.

21 октября израильская сторона сообщила, что не будет поставлять Киеву вооружение.

23 октября СМИ сообщили, что Израиль в Сирии атаковал место сборки иранских дронов.

Также стало известно, израильская сторона передала Украине разведданные для борьбы с иранскими беспилотниками.

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