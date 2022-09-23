По его данным, страна экспортирует вооружение в другие страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи со стороны Израиля.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Ouest-France.

"Я в шоке. Я не понимаю. Израиль ничего нам не дал, ничего, ноль", - сказал президент.

Видео дня

"Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?" - спросил он.

Зеленский отметил, что располагает информацией о предоставлении правительством Израиля техники другим странам.

"Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что не обвиняет лидеров, а просто констатирует факты. Также Зеленский уверен, что жители Израиля поддерживают в этой войне Украину.

"Были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль. Я рассматриваю Израиль как независимое государство", - добавил он.

Позиция Израиля к войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Израиль осудил действия агрессора.

Позже стало известно, что страна ввела электронные разрешения на въезд для украинцев, приостановив безвизовый режим. Посол Украины тогда заявил, что наши власти также рассматривают возможность приостановления безвизового режима для граждан Израиля.

В СМИ писали, что страна приняла решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине. Однако без систем ПВО, современного вооружения и ударных систем.

Кроме того, Axios писал, что Израиль запретил поставлять Украине произведенные по его технологиям ракеты Spike.

The Times of Israel сообщал, что Израиль продает Украине системы противодействия беспилотникам через Польшу.

Сейчас, по данным СМИ, Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.

Вас также могут заинтересовать новости: