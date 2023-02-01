Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху прокомментировал возможность усилить воздушную защиту Украины.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не исключает возможность передачи Украине своей тактической системы ПРО "Железный купол".

В своем интервью CNN чиновник отметил, что государство пока что изучает вопрос об усилении воздушной защиты Киева от внешних атак. В частности, и передачу "Железного купола"

"Ну, я, безусловно, рассматриваю это", - сказал он.

"Железный купол" — израильская тактическая система ПРО, разработана компанией Rafael. Она способна ловить в небе неуправляемые тактические ракеты с дальностью полета от 4 до 70 километров.

Передача "Железного купола" Украине

18 октября 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны. При этом он отметил, что Украина не видит объективных причин для отказа Израиля передать Киеву "Железный купол".

Разговоры о намерениях Украины купить "Железный купол" начались еще до начала полномасштабной агрессии РФ с 24 февраля 2022 года. Еще в сентябре 2021 появилась информация о якобы планах США оформить реэкспорт в Украину комплексов "Железный купол", однако тогда Вашингтон так и не осуществил поставку на фоне дефицита этих ПРО в собственной системе обороны.

При этом некоторые эксперты говорят, что Украине не совсем подходит израильская система "Железный купол" для защиты от российских ракет. Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что нашей стране нужны более современные системы.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман также отметил, что система "Железный купол" не может быть достаточно эффективной в условиях Украины.

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