Опубликовано видео работы сил ТРО.

Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как украинские воины сбивают российские дроны-камикадзе над Киевом.

Видео обнародовали в официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. Отмечается, что в ночь с 30 декабря и 2 января во время массированной авиа атаки бойцы сбили беспилотники, которые пытались поразить критическую инфраструктуру столицы.

"Мобильные группы, которые выполняют боевые распоряжения 241 бригада территориальной обороны города Киева, ДФТГ Т-2 "Демеевка" и ДФТГ "Мечта" прикрывают Киев на южном направлении", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также бойцы рассказали, как отрабатывают российские цели в небе.

Атаки дронов-камикадзе

Как известно, 31 декабря Россия в очередной раз осуществила массированный обстрел Украины. В тот день российская армия выпустила по нашей стране более 20 ракет, 12 из них сбили силы ПВО.

Вечером россияне атаковали юг Украины иранскими дронами-камикадзе "Шахед". В новогоднюю ночь украинская противовоздушная оборона уничтожила 45 дронов-камикадзе.

2 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует длительную атаку иранскими дронами-камикадзе.

Уже ночью российские оккупанты запустили в воздушное пространство Украины две группы ударных дронов.

Ранее сообщалось, что журналисты идентифицировали россиян, запускающих иранские дроны-камикадзе по территории Украины.

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